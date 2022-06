Zonnepanelen renderen het meest op heldere lentedagen: gemiddelde besparing van 9,13 euro per dag

Om te weten wat je zonnepanelen kunnen opbrengen op een dag met helderblauwe lucht van 6 uur tot 21 uur, moeten we natuurlijk kijken naar hoe een gemiddelde PV-installatie eruitziet. Daarbij is het belangrijk om op te merken dat dé zonnepaneleninstallatie niet bestaat: het aantal panelen verschilt van huis tot huis, de oriëntatie en dakhelling zijn anders, delen van het dak kunnen soms in de schaduw liggen, de kwaliteit en het onderhoud van de zonnepanelen speelt mee, enzovoort.



Ook planten beïnvloeden de opbrengst: lees hier waarom een groen dak het rendement van je zonnepanelen kan verhogen

Maximaal zonlicht

In tegenstelling tot wat velen denken, halen zonnepanelen hun hoogste rendement niet in de zomer, maar eerder in de lentemaanden april, mei en juni. Het ideale weer voor een zonnepaneel is een zonnige, maar frisse dag. Zonnecellen geleiden de stroom namelijk beter wanneer de temperatuur niet te hoog is. Op een frisse, maar zonnige dag in het voorjaar leveren je zonnepanelen dus meer op dan op een hete zomerdag in juli. Volgens cijfers van Engie uit 2020 produceert een doorsnee zonnepaneleninstallatie tijdens de lente dagelijks gemiddeld zo’n 20,5 kilowattuur (kWh) aan energie. Op echt zonnige dagen zal dat rendement dus nog een pak hoger liggen. Bovendien fluctueren de variabele energieprijzen in de loop van het jaar.

Besparing

Hoeveel scheelt dat in je portefeuille bij een terugdraaiende teller? Daarvoor moeten we de huidige energieprijzen bij de hand nemen. De recentste cijfers hierover dateren van april 2022 en zijn afkomstig van de federale energieregulator CREG. Wie nu een contract afsluit, betaalt op jaarbasis gemiddeld 44,55 eurocent per kilowattuur. De 20,5 kWh energie die je zonnepanelen tijdens de lente gemiddeld dagelijks opwekken, betekenen bijgevolg een gemiddelde besparing van 9,13 euro per dag, ofwel 0,91 euro per paneel. Het spreekt voor zich dat de ene lentedag de andere niet is. Op echt zonnige dagen zal dat rendement dus nog een pak hoger liggen. Bovendien fluctueren de variabele energieprijzen in de loop van het jaar.

In Wallonië bedroeg de jaarprijs voor elektriciteit 47,37 eurocent per kilowattuur in april. Diezelfde 20,5 kWh opgewekte stroom, levert dan iedere dag een besparing van 9,71 euro op.

Injectietarief bij digitale meter

Een zonovergoten dag doet je PV-installatie dus heel wat stroom opwekken, die je als consument vaak niet allemaal kan verbruiken op dat moment. Wie over een digitale meter beschikt, kan niet langer een beroep doen op de terugdraaiende teller en verkoopt zijn overtollige stroom aan zijn energieleverancier. De leverancier voorziet in dat geval een injectievergoeding.

De injectietarieven lopen sterk uiteen. In juni bedraagt het laagste injectietarief in Vlaanderen 9,6 eurocent per kilowattuur. Mocht je helemaal geen energie verbruiken op het moment dat je die opwekt, dan ontvang je op een doorsnee lentedag 1,97 euro. Het hoogste injectietarief in Vlaanderen bedraagt in juni 20,2 eurocent per kilowattuur, goed voor een totaalbedrag van 4,14 euro. Dat rendement ligt bijgevolg significant lager dan bij een terugdraaiende teller.

Prosumententarief

Voor de volledigheid: wie niet over een digitale meter beschikt, maar over een terugdraaiende teller, betaalt wel een prosumententarief voor de energie die hij afneemt: een forfaitaire compensatie voor het gebruik van je energiedistributienet. Het precieze bedrag hangt af van je netbeheerder. Ook in Wallonië is er een prosumententarief van toepassing.

