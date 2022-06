Zonnepanelen nu al in minder dan 8 jaar terugverdiend door stijgende elektriciteitsprijzen

Komt capaci­teits­ta­rief voor elektrici­teit er of niet? Minder dan een week voor invoering nog geen duidelijk­heid

Normaal wordt volgende week op 1 juli het nieuwe capaciteitstarief ingevoerd. Dat gaat een deel van de kosten op onze elektriciteitsfactuur anders berekenen. Maar met nog minder dan een week te gaan, is officieel nog steeds niet duidelijk of er nu uitstel komt of niet. “Al is er geen scenario meer dat uitgaat van géén uitstel”, valt te horen.

25 juni