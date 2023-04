Zonnepanelen en een stroomoverschot? Zo bepaal je de ideale prijs voor verkoper én afnemer bij energiedelen

MijnenergieAlmaar meer klanten delen stroom met hun tweede verblijf of energiegemeenschappen, of verkopen energie aan andere verbruikers. De prijs en het verkoopcontract bepaal je onderling helemaal zelf. Mijnenergie.be vroeg Antoine Allaert van energiedeelplatform eConnection hoe je een prijs vastlegt waar beide partijen voordeel uit puren.

Via energiedelen wissel je zelf opgewekte energie uit met andere afnemers. Je deelt of verkoopt dus per kwartier de elektriciteit die je niet zelf gebruikt. Beide partijen beschikken daarbij over een digitale meter. Begin maart telde Fluvius 1.076 projecten rond energiedelen, waarvan 497 tussen één verkoper en één ontvanger.



Tinder van de energiemarkt

Omdat niet iedereen een buur, familielid of vriend kent die in zijn overtollige stroom geïnteresseerd is, richtten zes studenten het bedrijf eConnection op. Ze brengen eigenaars van zonnepanelen in contact met geïnteresseerde afnemers, waardoor ze zich als ‘de Tinder van de energiemarkt’ profileren. De jonge onderneming neemt de administratie uit handen en bepaalt ook de prijszetting van de verhandelde stroom.

Gulden middenweg

Maar wat is nu de ideale prijs voor zowel de deler als de afnemer? “Beide partijen moeten voordeel halen uit de transactie. Je streeft dus idealiter altijd naar de gulden middenweg tussen het injectietarief en het verbruikstarief. Op die manier krijgt de deler een hoger bedrag dan wat zijn energieleverancier hem zou betalen. De ontvanger betaalt dan weer minder dan de commerciële tarieven”, geeft medeoprichter Antoine Allaert aan.

Een voorbeeld: stel dat het injectietarief van de deler 10 eurocent per kilowattuur bedraagt. Het verbruikstarief van de ontvanger is 20 eurocent per kilowattuur. Dan halen beide partijen bij een overeengekomen prijs van 15 eurocent per kilowattuur een voordeel van 5 eurocent per kilowattuur.



Kosten voor energiedelen

Antoine Allaert beaamt dat het bepalen van die prijs in het bijzonder niet voor de hand ligt bij variabele energietarieven. “We analyseren daarom maandelijks de actuele prijzen van de energiecontracten van zowel de deler als de ontvanger.”

Bij energiedelen betalen beide partijen ook nog steeds de distributie- en nettarieven. Een andere belangrijke factor zijn de kosten die de energieleveranciers voor energiedelen aanrekenen. Dat prijskaartje loopt bij Luminus op tot 150 euro voor zowel de deler als de ontvanger.

“Die kosten romen het voordeel van energiedelen inderdaad in grote mate of zelfs volledig af. Energiedelen is het meest interessant bij de energieleveranciers die weinig tot geen kosten aanrekenen. De Vlaamse overheid pleit er ook voor om die kosten naar beneden te halen.” Een overzicht van de kosten per energiespeler vind je hier.

Match op basis van beschikbare hoeveelheid

Antoine Allaert raadt aan om niet enkel aandacht te besteden aan de prijs. “Minstens even belangrijk is om het volume beschikbare stroom te koppelen aan één of enkele ontvanger(s) met gelijkaardige noden. Iemand met een groot elektriciteitsoverschot is maar weinig gebaat bij een afnemer met een gering verbruik. De resterende injectie stroomt immers terug naar de injecterende deelnemer.”

“Een bakkerij die bijvoorbeeld vooral in de voormiddag energie verbruikt, is waarschijnlijk op zoek naar een partij die vooral later op de dag een energiebehoefte heeft. Die afwegingen nemen we ook allemaal mee op ons platform.”

