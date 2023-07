Zonnepanelen en een digitale meter? Zo vind je het voordeligst een verbruiks- én teruglevercontract

MijnenergieDe zon scheen vorig jaar het vaakst in juli en ook in 2023 toont ze zich opnieuw van haar gulle kant. Als eigenaar van zonnepanelen hoop je uiteraard een maximaal rendement uit die zonne-energie te genereren. Maar met welk energiecontract pak je dat het best aan? Mijnenergie.be maakt je wegwijs.

Terugdraaiende teller

Bij wie over zonnepanelen en een klassieke, analoge meter beschikt, oogt het plaatje eenvoudig. De energie die je zonnepanelen opwekken zorgt er rechtstreeks voor dat je energiemeter terugdraait. Hoe en wanneer je energie verbruikt en je type energiecontract hebben daar geen invloed op.



Terugdraaiende teller (nog even) behouden of digitale meter plaatsen: zo maak je de afweging.

Digitale meter

Voor eigenaars van een digitale meter is het verhaal complexer. Je betaalt in dat geval voor alle energie die je van het stroomnet afneemt en ontvangt een vergoeding voor de elektriciteit die je via je zonnepanelen op het net injecteert. De stroom die je verbruikt op het moment dat je zonnepanelen die opwekt, is gratis.

Het komt er dus in de eerste plaats op aan je energieverbruik zo goed mogelijk af te stemmen op de momenten dat de zon schijnt. De Stroomvoorspeller van de Vlaamse overheid schat in wanneer de zon de komende uren en de volgende dag het hardst zal schijnen. Je kan je toestellen - al dan niet met behulp van startuitstel - net op die tijdstippen in werking laten treden.

Er zijn ook ‘Energy Managers’ beschikbaar. Dergelijke systemen staan in verbinding met jouw digitale meter en analyseren voortdurend hoeveel stroom je afneemt of terugstuurt naar het net. Op basis van die informatie beslist de applicatie wanneer ze het verbonden apparaat (bijvoorbeeld een vaatwasmachine, droogkast of warmtepomp) activeert. De thuisbatterij helpt – al dan niet in combinatie met een slimme app – daarnaast om zonne-energie op te slaan en die op donkere of bewolkte momenten te verbruiken.



Hoeveel krijg je momenteel voor je overtollige stroom? Check hier de actuele injectietarieven bij de verschillende leveranciers.

Op zoek naar het beste van twee werelden

Ook het energiecontract speelt een cruciale rol. Wie over zonnepanelen en een digitale meter beschikt, sluit zowel een verbruiks- als een teruglevercontract met injectievergoeding af.

Bij nagenoeg alle energieleveranciers moet je beide contracten samen afnemen. Je kan dus niet zomaar opteren voor een verbruikstarief bij leverancier A en een injectietarief bij leverancier B. Het komt er dus op aan de energieleverancier te kiezen die het beste van twee werelden biedt. De aangewezen oplossing zelf uitpluizen, is haast onbegonnen werk.



Maak het jezelf gemakkelijk: een energievergelijker als Mijnenergie.be berekent automatisch het totaalplaatje voor jouw specifieke gezinsverbruik.

Is jouw huidige injectietarief nog interessant?

Recent meldde een consument dat hij voor energie die hij tijdens de maand mei op het stroomnet plaatste geen vergoeding ontving, maar net extra moest betalen. Die absurde situatie is het gevolg van de prijsaanpassingen in het woelige jaar 2022. Het valt daarom aan te raden om na te gaan of de injectievergoeding die je vandaag met jouw huidige tarief ontvangt, nog in lijn ligt met de actuele vergoedingen die de energieleveranciers hanteren.

Vandaag liggen die terugleververgoedingen een pak lager dan een jaar geleden, maar niemand kan met zekerheid zeggen hoe die verder evolueren. Wie zekerheid verkiest, opteert mogelijk best voor een vast injectietarief. Enkel Mega biedt nu die optie aan.

Dynamisch energietarief: de oplossing?

Tot slot bestaan er ook nog dynamische stroomtarieven. Zo’n formule volgt de prijzen op de groothandelsbeurzen per uur. Als klant ontvang je een dag vooraf een overzicht van de uurprijzen voor de volgende dag. Je kan jouw verbruik dus uur per uur afstemmen op die marktprijzen.

Dynamische tarieven zijn zeer volatiel. In 2022 bedroeg de hoogste gemiddelde uurprijs 871 euro per megawattuur en de laagste -100 euro per megawattuur. Bij negatieve stroomprijzen betaal je voor de energie die je op het net injecteert. Het komt er dus op aan zo efficiënt mogelijk op die prijsschommelingen in te spelen.

Een applicatie als FlexiO zorgt ervoor dat je met een dynamisch tarief automatisch energie afneemt en injecteert op de meest voordelige tijdstippen.

