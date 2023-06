Zonder geldzorgen de zomer in? Dit zijn de regels voor een geslaagde studentenjob

Nog één week voor je aangifte: onze fiscaal expert loodst je door je volledige belasting­brief

De deadline van 30 juni voor de papieren belastingaangifte nadert. Of je nu een Voorstel van Vereenvoudige Aangifte moet nakijken, een klassieke bruine brief invult of via Tax-on-web je belastingen aangeeft: de vakken en codes op een belastingbrief doen velen in het haar krabben. Met de hulp van onze fiscaal expert Michel Maus (VUB) gaat belastingen aangeven een pak vlotter. Hij loodst je door het formulier, van deel één vak I, langs fiscale valkuilen, tot het allerlaatste vak van deel 2.