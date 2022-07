Zo wil Europa impact verzachten van volledige onderbreking Russische gasinvoer: eerste details van noodplan uitgelekt

Grootste uitdaging

In een voorlopige versie van het plan die nu is uitgelekt, schrijft de Commissie dat “vroege actie op EU-niveau tijdens dit kritieke moment van het aanvullen van de voorraden de noodzaak zal beperken van mogelijk nog pijnlijker reducties aan de vraagzijde later in de winter”. De grootste uitdaging waar Europa momenteel voor staat, is het garanderen van voldoende gasvoorraden om de winter door te komen, wanneer de vraag naar gas voor verwarming en elektriciteit traditioneel piekt.