Zo vermijd je een torenhoge eindfactuur bij een variabel energiecontract

MijnenergieVandaag is het amper nog mogelijk om een vast contract voor gas of elektriciteit af te sluiten. Wie zijn huidige contract verlengt, is dus zo goed als verplicht om voor een variabel tarief te gaan. De kilowattuurprijs beweegt in dat geval mee met de marktprijzen. Dat leidt er mogelijk toe dat de slotfactuur een stuk hoger uitkomt dan het totaal van de voorschotten die je in de loop van het jaar hebt betaald. Mijnenergie.be verzamelt vier tips waarmee je een koude douche kan vermijden.

1. Volg de energiemarkten

De voorbije maanden explodeerden de groothandelsprijzen voor energie. De kilowattuurprijzen volgen die evoluties bij elke periodieke aanpassing van jouw variabel contract, terwijl het voorschotbedrag nog gebaseerd is op de kilowattuurprijs bij aanvang van jouw contract. Door het voorschotbedrag op te trekken, zal de eindfactuur beter in lijn liggen met de actuele kilowattuurprijzen. Voor de meeste consumenten valt het geknipte voorschotbedrag echter moeilijk te bepalen. Verschillende leveranciers bieden daartoe zelf suggesties.



2. Monitor je reële verbruikskosten

Het bepalen van het aangewezen voorschotbedrag kan ook zeer nauwkeurig gebeuren. Sommige energieleveranciers bieden klanten met een digitale meter daartoe realtime inzichten in hun app. Zo voorspelt Engie bijvoorbeeld aan de hand van je contract, je werkelijke verbruik en een inschatting van je toekomstige verbruik of je aan het einde van de rit al dan niet zal moeten bijbetalen. Is dat zo, dan kan je al anticiperen met een hoger voorschotbedrag.

3. Analyseer je meterstanden en verbruik

Wie over een analoge meter beschikt, leest zijn verbruik af op zijn teller. Met een digitale meter gebeurt dat nog een stuk nauwkeuriger, op basis van de kwartierwaarden die Fluvius weergeeft. Je toetst dat verbruik best regelmatig af met het verwachte verbruik volgens jouw voorschotfactuur. Dat voorschotbedrag neemt het verbruik van de voorbije contractperiode als uitgangspunt, maar mogelijk is jouw gezinssituatie gewijzigd, waardoor je in werkelijkheid fors meer of minder zult verbruiken en betalen.

4. Overweeg een maandelijkse afrekening

Het is sinds enkele maanden mogelijk om maandelijks meteen exact te betalen voor wat je verbruikt, en dat tegen de actuele prijzen. Op die manier hoef je dus aan het einde van het contractjaar geen extra centen op te leggen. Minpunt is dan weer dat je in de winter veel meer zult betalen dan in de zomer, vanwege het hogere verbruik op koude dagen. Let wel, enkel energieleveranciers met meer dan 200.000 klanten in Vlaanderen moeten de optie van een maandelijkse factuur aanbieden. Lees hier de voor-en nadelen van een maandelijkse afrekening.

