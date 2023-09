Zo vermijd je dat de schenking aan je kinderen in rook opgaat: “Als je je schoonfamilie niet vertrouwt, kan je een uitsluitingsclausule voorzien”

In principe is een schenking aan je kinderen onherroepelijk. Gegeven is gegeven. Maar wat als één van hen huwt met iemand die je niet vertrouwt? Of erger: verslaafd geraakt of een zwaar misdrijf pleegt? “Je kan vermijden dat je schenking in rook opgaat, maar je moet er wel op voorhand aan denken”, stelt onze vermogensexperte Isabelle Verhulst gerust. Ze schetst zeven mogelijke situaties en hoe je in die gevallen je schenking beschermt.