Zo spaar je als twintiger 132.394 euro bijeen via pensioensparen

De voorbije 10 jaar realiseerden pensioenspaarfondsen in ons land een gemiddeld jaarlijks rendement van 5,55 procent, zo blijkt uit het overzicht van Spaargids.be. Daarmee kan je als spaarder een mooi pensioenpotje opbouwen, op voorwaarde dat je er natuurlijk vroeg genoeg aan begint. Want wie slechts de laatste tien jaar van zijn carrière jaarlijks 990 euro belegt via een pensioenspaarfonds, zet uiteindelijk een kapitaal van 9.900 euro opzij. Maar wie als twintiger begint met pensioensparen en gedurende 40 jaar 990 euro opzij zet, bouwt een kapitaal op van 36.900 euro.

Daar komt nog eens bij dat het jaarlijkse rendement een potentiële turbo zet op de opbouw van dat kapitaal. Die turbo werkt helemaal in het voordeel van de spaarder met de langste beleggingshorizon. Met een gemiddeld jaarlijks rendement van 5,55 procent bouw je als pensioenspaarder die gedurende 40 jaar 990 euro opzij zette een kapitaal op van 144.526 euro. De spaarder die slechts gedurende 10 jaar hetzelfde bedrag aan de kant zette, moet het stellen met 13.486 euro.

Instapkosten en eindbelasting

Als je wil pensioensparen, moet je wel rekening houden met instapkosten en eindbelasting. Instapkosten worden afgetrokken van de basisinleg en bedragen meestal 2 à 3 procent. Er zijn ook fondsen die geen instapkosten aanrekenen. Stort je 990 euro in een fonds met 2 procent instapkosten, dan vloeit er in werkelijkheid slechts 970,2 euro naar het pensioenspaarfonds. Dat heeft ook een impact op het eindkapitaal: over een periode van 40 jaar en aan een rendement van 5,55 procent levert je dat een eindkapitaal op van 141.636 euro (tegenover 144.526 euro zonder instapkosten). Bekijk hier waar je de laagste instapkosten betaalt voor pensioensparen.

Daarnaast is er ook nog een belasting van 8 procent op het eindkapitaal. Bij de pensioenspaarfondsen wordt dat berekend op basis van een fictief rendement van 4,75 procent per jaar. Voor bovenstaand voorbeeld komt dat neer op een eindbelasting van 9.242 euro. De pensioenspaarder houdt na 40 jaar (aan een rendement van 5,55 procent en 2 procent instapkosten) dus netto 132.394 euro over.

Fiscaal voordeel

Pensioensparen wordt ook aangemoedigd door de overheid, want de stortingen geven recht op een belastingvoordeel. Wanneer je dit jaar tot 990 euro stort voor pensioensparen, levert dat een belastingvoordeel van 30 procent (of een fiscaal voordeel van 297 euro) op. Wanneer je tussen 990 en 1.270 euro stort, is de belastingvermindering minder, slechts 25 procent (of een fiscaal voordeel tot 317,5 euro).

Alternatieven

Pensioensparen is niet alleen mogelijk via een pensioenspaarfonds, maar ook via een pensioenspaarverzekering. Een pensioenspaarfonds is een beleggingsfonds en is daardoor iets risicovoller (ook al zijn er pensioenspaarfondsen voor zowel defensieve als offensieve beleggers). De pensioenspaarverzekering is daarentegen een verzekeringscontract. Het meest gangbare is de tak21-formule: spaarders ontvangen een vaste rente op hun stortingen, die eventueel nog kan worden aangevuld met een winstdeelname. De rendementen zijn doorgaans iets lager dan bij pensioenspaarfondsen. De nettorendementen schommelden in 2020 van 0,82 procent tot 1,75 procent, aldus het overzicht van spaargids.be.

