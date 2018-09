Zo ontspannen CEO's van de grootste bedrijven ter wereld Naomi van Kalken HA

Iedereen heeft nood aan ontspanning na een werkdag, of je nu een normale kantoorjob hebt, in de buitenlucht bezig bent of aan het hoofd staat van een grote organisatie. In Thrive Global: vier ceo's die allemaal hun eigen manier hebben om te relaxen na een stressvolle dag op de werkvloer.

Hoe de verschillende CEO's ontspannen varieert, van sportieve activiteiten, tot familietijd en offline gaan.

Sportieve uitdagingen

Mark Zuckerberg, oprichter en CEO van Facebook, houdt ervan sportief bezig te zijn. Zo deed hij in 2016 mee aan de 365 mijlchallenge en rende hij iedere dag ongeveer anderhalve kilometer. Op zijn eigen platform Facebook postte hij destijds: "Rennen is voor mij een geweldige manier om mijn hoofd leeg te maken, meer energie te krijgen en na te denken over uitdagingen."

Pickleball

Iedereen kent Bill Gates als CEO van het bedrijf Microsoft, maar samen met zijn vrouw Belinda staat hij ook aan het hoofd van de Bill and Melinda Gates foundation. Het koppel is vrijwel altijd druk bezig en moet dus bewust tijd vrijmaken om te ontspannen. Dit doen ze door tijd door te brengen met hun familie: het maakt dan niet uit of ze dan wat lezen, mediteren of een spelletje spelen. Het koppel is een grote fan van pickleball, hun eigen versie van tennis.

Telefoon uit

Mark Cuban is de eigenaar van de Italiaanse basketbalclub The Dallas Mavericks. Tijdens zijn werk is hij veel bezig met zijn telefoon, maar thuis wil hij aan iets anders kunnen denken. De oplossing? Zo veel mogelijk offline gaan. Cuban kijkt thuis niet naar zijn telefoon. Er wordt ten huize Cuban zelfs zo weinig mogelijk gebruikgemaakt van online diensten zoals Netflix.

Work-lifeharmony

Aan het hoofd van het gigantische e-commercebedrijf Amazon staat Jeff Bezos. Terwijl veel mensen werk en privé liefst zo strikt mogelijk scheiden, vindt Bezos juist dat de twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hij streeft naar een work-lifeharmony. Bezos: "Wanneer ik gelukkig ben op mijn werk, ben ik thuis ook meer waard: een betere echtgenoot en een betere vader. En wanneer ik thuis gelukkig ben, kom ik met meer energie op mijn werk."