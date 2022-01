Zo lastig is het als single om met 2.000 euro maandloon rond te komen: “Maar ik ga geen lief nemen om de rekeningen te betalen”

China verkoopt deel van gasvoor­raad vanwege zachte winter

China wil een deel van zijn gasvoorraad verkopen nu de prijzen met name in Europa hard oplopen en de winter in het land zacht blijkt. Het land, zelf een van de grootste kopers van vloeibaar gemaakt gas (lng) in de wereld, verraste daarmee handelaren. Er zou door de stap meer gas naar Europa kunnen worden gestuurd, wat de gastekorten hier kan helpen verzachten.

