Zo kies je met een gerust gemoed voor een gemeenschappelijke bankrekening

Akkoord door elke titularis

Partners die gaan trouwen of samenwonen. Een ouder die zijn volwassen kind van financiële vrijheid wil laten proeven. Studenten die samen de huur van een huis delen. Vrienden die een wandelclub oprichten en met de opbrengsten een groepsreis maken. Er zijn duizend-en-een redenen om een gezamenlijke zicht- of spaarrekening te openen.

Het belangrijkste basisprincipe bij een gezamenlijke rekening is dat élke titularis voor élke beslissing zijn of haar akkoord moet geven. De regel is dus dat bij elke afhaling of betaling elke titularis mee tekent. Erg praktisch is dat natuurlijk niet. Daarom kan de bank een wederzijdse volmacht voorzien. De titularissen geven elkaar op die manier volmacht om alleen – dus zonder dat de ander mee tekent – met de rekening verrichtingen te doen.



Minimumleeftijd

Net zoals dat bij een gewone zichtrekening het geval is, kan je vanaf de leeftijd van 18 jaar een gezamenlijke rekening openen. Afhankelijk van de bank waarbij je de rekening opent, kan dat online via de website of de app, of in het kantoor.

Een andere mogelijkheid is dat je een bestaande rekening omvormt tot een gezamenlijke rekening.



Waarop moet je letten als je een gemeenschappelijke rekening opent? Drie aandachtspunten.

Alle titularissen verantwoordelijk

Een gezamenlijke rekening impliceert dat de houders ervan samen verantwoordelijk zijn voor het saldo en de kosten van de rekening. Dat blijft zo wanneer er wederzijds een volmacht is verleend. Elk van de titularissen kan dan wel op eigen houtje geld storten op of geld afhalen van de rekening. Bij een tekort op de rekening blijven alle houders samen verantwoordelijk en kan de bank elke houder vragen om de rekening aan te vullen.

Wanneer iemand geen rekeninghouder meer wenst te zijn, moeten de andere titularissen daarmee instemmen. Ook voor de aanpassing van de opname- of kredietlimiet is de toestemming van elke houder noodzakelijk.

Risico’s beperken

Zolang bij een rekening met wederzijdse volmacht de verstandhouding tussen de rekeninghouders prima blijft, is er geen vuiltje aan de lucht. Maar ontstaat er onderling wrijving en vrees je dat een andere titularis met het geld gaat lopen, dan is het slim om bij de bank de gegeven volmacht te laten intrekken. Dat verhindert dat een andere titularis alsnog de rekening leegmaakt. Zonder volmacht is immers de handtekening van alle titularissen nodig om een verrichting uit te voeren.

Bij het openen van een gezamenlijke rekening kan je ervoor kiezen geen roodstand toe te laten en de opnamelimieten laag te houden. Ook zo beperk je de risico’s. Voor een gezamenlijke rekening voor ouders en volwassen kinderen is er een veiliger alternatief: de ouder geeft het kind dan machtiging op zijn of haar rekening. De rekening blijft zo dan volledig de verantwoordelijkheid van de ouder.



Verschillende zichtrekeningen combineren

Soms is een gezamenlijke rekening niet het beste idee, omdat ze mogelijk tot frustratie of spanning leidt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het verschil in verdiensten binnen een koppel groot is, waarbij de ene persoon meer inbrengt en de andere in verhouding meer uitgeeft.

In zo’n geval kan je een gezamenlijke rekening openen, maar tegelijk toch je persoonlijke zichtrekeningen behouden. Dan beheer je de gemeenschappelijke uitgaven via die ‘huishoudrekening’, terwijl je je persoonlijke uitgaven via je eigen rekening betaalt. Je beschikt dan als koppel in totaal over drie zichtrekeningen. Je betaalt in totaal uiteraard meer kosten, maar dat is de lieve vrede je mogelijk wel waard.

