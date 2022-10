"Zo kan je tot 80% besparen op de aankoop van een speed pedelec": de financieringsmogelijkheden voor een elektrische fiets op een rij

SpaargidsHet aantal speedpedelecs op de Belgische wegen blijft groeien. In de eerste acht maanden van 2022 zijn er 11.717 nieuwe exemplaren ingeschreven. Dat is volgens mobiliteitsfederatie Traxio een toename van 34,6% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Zo’n nieuwe speedpedelec, in feite een snelle elektrische fiets, kost naargelang het merk, het type en de opties gemiddeld tussen 4.000 en 6.000 euro. Daarom kiezen geïnteresseerden soms voor een lening. Maar welke zijn de goedkoopste leningen? En wat zijn de verschillende opties? Spaargids.be zocht het uit.

Via de bank: 2,24% rente

Wie denkt aan een lening, denkt in de eerste plaats aan de financiële instelling, waarmee hij of zij het best vertrouwd is. De meeste banken hebben ook een fietslening in hun aanbod. Maar wie biedt de lening met de gunstigste rentevoet voor uw toekomstige speedpedelec? Dat zie je via de vergelijker van Spaargids.be.

Voorbeeld: Stel dat je je oog hebt laten vallen op een nieuwe speedpedelec van 6.000 euro. Daarvan betaal je 1.000 euro met je eigen spaarcenten. Voor de overige 5.000 euro wens je een lening met een looptijd van 24 maanden af te sluiten. Op basis van de vergelijker van Spaargids.be biedt Beobank de fietslening met de laagste rentevoet aan: een jaarlijks kostenpercentage van 2,24%. Per maand los je dan 213,17 euro af. De totale intrestkost bedraagt 116,08 euro.

Cyclobility: renteloze lening

Niet alleen banken hebben fietsleningen. Ook sommige winkels reiken deze optie aan. Bij de start-up Cyclobility bijvoorbeeld kunnen klanten profiteren van een renteloze fietslening. Koop je een speedpedelec aan en kies je voor een lening met een spreiding over enkele jaren, dan kan je in aanmerking komen voor een lening met 0,0% rente. De aankoop van de speedpedelec moet wel in één van de fysieke winkels van Cyclobility gebeuren, niet online.

Alternatief: leasen

In plaats van een lening aan te gaan voor een speedpedelec, kan je ook kiezen om je e-bike te leasen. Via het platform Lease a Bike, bijvoorbeeld, kan je als werknemer een snelle elektrische fiets leasen. Lease a Bike is een onderdeel van de wereldwijde mobiliteitsaanbieder Pon. Voor bijvoorbeeld een speedpedelec van 6.128 euro uit het gamma kan je als werknemer 3.693 euro besparen wanneer je de fiets leaset in plaats van aankoopt.

Quote Als je werkgever besluit om een bijdrage te leveren voor het leasen van een fiets, kan je tot 80% besparen in vergelij­king met een aankoop. Lease a Bike

“Een fiets leasen is zo’n 40% goedkoper dan diezelfde fiets kopen”, klinkt het bij Lease a Bike. “Waarom? Omdat de prijs van de fiets wordt afgetrokken van het brutoloon. Meer zelfs, als je werkgever besluit om een bijdrage te leveren, kan je tot 80% besparen in vergelijking met een aankoop.”

De leaseprijs per maand bedraagt 85,78 euro, inclusief onderhouds- en verzekeringspakket. Samen met je werkgever kan je bepalen of de betaling gebeurt via je maandelijkse brutoloon of via de dertiende maand. Een gemiddelde leasetermijn bedraagt 36 maanden.

Je mag weliswaar niet vergeten dat op het einde van die termijn je fiets nog steeds eigendom is van de leasemaatschappij. Wel heb je de optie om de fiets over te nemen als je de restwaarde betaalt. Voor een speedpedelec van 6.128 euro met een leaseplan van 36 maanden bedraagt de restwaarde 919,20 euro.

