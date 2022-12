Zo herken je een beleggingshype: “Dit bedrijf werd in één jaar 100 miljard dollar waard. Daar stel je je best vragen bij”

De economie blijft sputteren, waarin beleg je dan best? “Sommige sectoren hebben geen last van de crisis, of richten zich op lange termijn”

De economische groei zal volgend jaar een dieptepunt bereiken. Dat nieuws valt vandaag te lezen in een vooruitzicht van de bank Belfius. “Maar die voorspelling klinkt slechter dan het in werkelijkheid is”, zegt econoom Véronique Goossens. “Er zijn ook in 2023 nog voldoende kansen op de beurs. De geldexperte vertelt in welke beleggingsproducten en welke thema’s je volgend jaar moet investeren. “Aandelen in deze sector zullen waarschijnlijk een mooie winst opleveren.”

