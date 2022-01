Zo betaal je als jongere minder voor je autoverzekering

Hoe oud is een jonge bestuurder?

Een voorbeeld maakt veel duidelijk: een 18-jarige Leuvenaar koopt een 3-deurs Volkswagen Golf 1.2 TSI Trendline van 2016, met een handgeschakelde benzinemotor en een vermogen van 63KW. Hij rijdt minder dan 12.000 kilometer per jaar. Voor een Burgerlijke Aansprakelijkheid verzekering (of BA-verzekering) betaalt hij een jaarlijkse premie van 1.411,71 euro .

Kunnen jongeren korting krijgen op hun autoverzekering?

Als je auto is uitgerust met één of meer rijhulpsystemen geven sommige verzekeraars een korting van ongeveer 10% op je autoverzekering. Of jouw verzekeraar dit toepast, staat vermeld in de algemene voorwaarden van je autopolis. Een dodehoekverklikker of rijstrookondersteuning verhogen namelijk de veiligheid van je auto, en dus is het risico op ongevallen een stuk kleiner.