Zo bespaar je tienduizenden euro’s op je woonlening: “Als de rentevoet dichtbij dit bedrag ligt, weet je dat je goed zit”

De rente op woonleningen blijft stijgen, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de Nationale Bank (NBB). De gemiddelde rente op een woonlening met een looptijd langer dan tien jaar bedroeg in juni 3,38 procent. Toch staat die rentevoet niet in steen gebeiteld en kan je volgens onze geldexpert Pascal Paepen flink korting krijgen. Hij geeft 8 tips en technieken waarmee je op een hypotheek van 250.000 euro in totaal tot 67.566 euro kan besparen.

Elke renteverhoging die de Europese Centrale Bank (ECB) doorvoert, maakt het afsluiten van een woonlening duurder. Sinds de meest recente renteverhoging in juni ligt de gemiddelde langetermijnrente voor een woning op 3,38 procent. Wat betekent dat voor de totale kostprijs van een woning?

Laat ons het voorbeeld nemen van een woonlening van 250.000 euro. Wie in juni vorig jaar een woonlening over twintig jaar aanging, kon dat doen tegen een gemiddelde rentevoet van 2,3 à 2,4 procent. De totale interest kwam daardoor neer op 63.000 euro. In totaal betaalde je 313.000 euro terug aan de bank. Door de hogere rentevoeten vandaag zijn die bedragen inmiddels flink opgelopen, met 93.000 euro aan intresten en een totaalbedrag van 343.000 euro dat je aan de bank verschuldigd bent.

Vergelijk en speel dat uit

Toch is het mogelijk om dat bedrag terug te dringen, zo weet onze geldexpert Pascal Paepen. “Heel veel mensen kiezen ervoor om bij hun huisbank langs te gaan voor het afsluiten van hun woonlening, terwijl het beter is om de concurrentie te laten spelen. Durf dus afspraken te maken bij verschillende banken en speel ze tegen elkaar uit. Je doet er goed aan om minstens twee keer langs te gaan bij elke bank.”

Ligt de rentevoet van je bank dichtbij die van de ECB? Dan weet je dat je goed zit. Pascal Paepen

Het komt er daarbij op aan om er vroeg genoeg aan te beginnen en afspraken te maken bij de verschillende banken. “Gun jezelf de tijd om te onderhandelen en te vergelijken.” Volgens Paepen is het mogelijk om een half procent of meer rente te besparen op je hypotheeklening. Op een actuele lening van 250.000 euro over twintig jaar spaar je zo al snel een kleine 15.000 euro uit. “De rente van de ECB biedt hiervoor een goeie leidraad. Biedt de bank je een rentevoet aan die hier dicht tegenaan zit, dan weet je dat je goed zit.”

Sparen genoeg, leen niet te veel

Paepen wijst ook op het belang om zelf met een voldoende hoge inbreng over de brug te komen. “Hoe meer eigen inbreng, hoe goedkoper je het restbedrag kan lenen. Een lening waarbij de bank 90 procent van het bedrag financiert, valt op het einde van de rit veel duurder uit.” Leen dus niet te veel. Of met andere woorden, let op de quotiteit: de verhouding tussen het bedrag van de lening en de waarde van de woning.

“Hoe hoger je eigen inbreng, hoe minder je moet lenen. Dus: hoe lager de quotiteit, hoe lager het risico voor de bank, waardoor ze sneller geneigd is om de rentevoet te laten zakken. Bovendien toon je zo ook aan de bank dat je kan sparen, waardoor zij minder risico ziet. Vandaag is het de regel dat de bank maximaal 90 procent van de waarde van je woning financiert. “Een quotiteit van 80 procent zal je dus meer voordeel opleveren aangezien de bank dan minder risico neemt.” In het geval van een hypothecaire lening van 250.000 euro, betekent dit dat je zelf nog met 62.500 euro over de brug moet komen.

Wie leent, moet ook de notariskosten bijeen sparen. “Iets langer huren, is dus geen slecht idee. Het loont ook altijd de moeite om, indien mogelijk, schenkingen toe te voegen aan je eigen inbreng, bijvoorbeeld van de ouders.” Hierdoor hoef je minder te lenen bij de bank. Wie niet te veel leent, kan volgens Paepen in sommige gevallen 0,25 procentpunt goedkoper lenen, afhankelijk van je bank. In het geval van een hypothecaire lening van 250.000 euro over twintig jaar, komt dat vandaag neer op een bedrag van 7.400 euro dat je uitspaart.

Een kortere looptijd hoeft je niet af te schrikken. Doorheen de jaren zal je meer verdienen dankzij de inflatie of eventuele promotie. Geldexpert Pascal Paepen

20 versus 25 jaar

Pascal Paepen merkt op dat de Vlaming geneigd is om zijn lening zo snel mogelijk afbetaald te krijgen. “Hoe langer de looptijd van een lening, hoe minder zwaar de maandelijkse afbetaling uitvalt, maar hoe meer geld de bank op het einde van de rit ook int.” Bij een lening van 250.000 betaal je vandaag namelijk 26.000 euro meer aan de bank als je over 25 jaar leent in plaats van over 20 jaar. “Een kortere looptijd hoeft je niet af te schrikken, want over de jaren heen zal je meer verdienen dankzij de inflatie en de eventuele promotie of anciënniteit die je professioneel opbouwt.”

Schuldsaldoverzekering en andere producten

Heel wat banken dwingen je vandaag om ook een schuldsaldoverzekering bij hen aan te gaan. Geen slechte zaak, aldus Paepen. “Ga je die verzekering aan bij de bank waar je leent, dan krijg je in veel gevallen korting. Probeer daarbij te onderhandelen, door bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering te nemen op de helft van het geleende bedrag.” Bovendien is het ook beter om de verzekering in één keer te betalen in plaats van via een jaarlijkse premie. Zo bespaar je minstens 300 euro uit.

De bank zal je niet alleen belonen als je bij haar een schuldsaldoverzekering neemt, hetzelfde geldt wanneer je er ook een brandverzekering afsluit. Die verzekering is verplicht, maar je kan ze ook afsluiten bij een makelaar. Zelfs al is de verzekering iets duurder bij de bank, dan nog loont het de moeite om ze daar af te sluiten. Een brandverzekering elders kan namelijk resulteren in een renteverhoging van 0,1 procentpunt, of in ons voorbeeld: een kleine 3.000 euro extra op het einde van de rit.

Het is je intussen al opgevallen: de bank beloont trouwe klanten. Dat geldt ook voor eventuele beleggingen van jou of je ouders bij de bank. Zo krijg je het label van een ‘A-klant’, wat kan resulteren in een rente die 0,1 procentpunt lager ligt en opnieuw een besparing van 3.000 euro oplevert.

Vestig je hypotheek op de helft van het geleende bedrag. Zo bespaar je 5.000 euro aan notariskos­ten op een woonlening van 250.000 euro. Geldexpert Pascal Paepen

Hypothecair mandaat

Het is ook mogelijk om je hypotheek op de helft van het geleende bedrag te vestigen, in plaats van op het volledige bedrag. Een goed idee, meent Paepen. “In veel gevallen zal de bank een mandaat van 50 procent toestaan. Je spaart hier geen intrest mee uit, maar wel veel notariskosten dankzij lagere akte- en registratiekosten en lagere erelonen.” Op een lening van 250.000 euro zorgt dat al voor een verschil van zowat 5.000 euro aan notariskosten (1.136,50 euro bij een hypothecair mandaat versus 6.205,50 euro bij een standaardkrediet).

Vaste kapitaalsaflossing

Leen je geld bij de bank, dan kan je tot slot ook opteren voor een vaste kapitaalsaflossing in plaats van de annuïteiten. In dat laatste geval betaal je maandelijks eenzelfde bedrag gedurende de hele looptijd van de lening. Bij die eerste aflossingsmethode betaal je op het einde van de rit minder rente omdat je het kapitaal van de lening sneller terugbetaald hebt.

Paepen benadrukt dat vaste kapitaalsaflossingen in de beginperiode van de lening wel aan de hoge kant zijn. “Voor veel jonge koppels is dat vaak geen optie, waardoor de maandelijkse annuïteiten nog steeds populairder zijn. Maar als je de vergelijking maakt, betaal je op het einde veel meer aan de bank.”

Voor wie vaste kapitaalaflossingen haalbaar zijn, is het mogelijk een besparing van 7.866 euro te realiseren en minder aan de bank terug te moeten betalen bij een lening van 250.000 euro over 20 jaar aan een rente van 3,38 procent. Bij de vaste kapitaalaflossing moet je de eerste maand wel 1.745,83 euro betalen, terwijl dat bij de annuïteiten 1.428 euro is. Na ongeveer 9 jaar zal de vaste kapitaalaflossing maandelijks lager komen te liggen in vergelijking met de annuïteiten.

