Zit ‘vermiste’ Alibaba-topman Jack Ma in Europa? Chinese internetreus surft prompt ruim 6 procent hoger

China legt webwinkel­gi­gant Alibaba miljarden­boe­te op

10 april China legt webwinkelconcern Alibaba van techmiljardair Jack Ma een miljardenboete op voor monopoliepraktijken. Het gaat in totaal om 18,2 miljard yuan, wat omgerekend neerkomt op 2,3 miljard euro. Staatsmedia in China melden dat de Chinese toezichthouder tot de boete heeft besloten na afronding van een onderzoek dat in december was ingesteld. De boete is gelijk aan 4 procent van Alibaba's binnenlandse verkoop in 2019, aldus de toezichthouder.