Zit je zonder werk? Deze uitkering mag je verwachten

JobatAls je je job verliest, val je in de meeste gevallen gelukkig niet helemaal zonder inkomen. Wanneer je voldoende rechten opgebouwd hebt, maak je bij een ontslag door de werkgever aanspraak op een werkloosheidsuitkering. Hoeveel die precies bedraagt, is afhankelijk van meerdere factoren. Jobat.be overloopt wat je moet weten.

Laatste loon

Wanneer je lang genoeg gewerkt hebt en je baas je zonder dringende reden ontslaat, heb je recht op een werkloosheidsuitkering. De hoogte daarvan hangt in de eerste plaats af van je laatstverdiende loon. Je hebt immers recht op een percentage van het inkomen dat je gedurende vier aaneensluitende weken bij eenzelfde werkgever ontving. Bijkomende voorwaarde is dat op dit laatste loon sociale zekerheidsbijdragen (RSZ) zijn betaald. Bereken hier hoeveel werkloosheidsuitkering jij precies zou krijgen.

Tip: Neem je zelf ontslag? Dan zijn de regels anders. Lees hier waar je wel en niet recht op hebt.

Begrensd

Heb je geen vier opeenvolgende weken voor dezelfde onderneming gewerkt, hanteert RVA een referteloon van 1.658,23 euro bruto om je uitkering op te berekenen. Ook indien je (voltijds) bruto maandloon lager lag dan dit bedrag, geldt dit referteloon voor de berekening. Naast een minimaal dagbedrag van je uitkering, is er natuurlijk ook een bovengrens. Verdiende je meer dan 2.840,84 euro bruto per maand, zal je uitkering niet op je voormalige loon, maar op dit maximum van 2.840,84 euro berekend worden. Althans voor het eerste half jaar dat je werkloos bent. Vanaf dan daalt de bovenste loongrens in drie fasen tot 2.420,38 euro.

Persoonlijke situatie

Naast je laatste inkomen, speelt ook je gezinssituatie een rol bij het bepalen van de hoogte van je uitkering. Zo krijgt een samenwonende met gezinslast soms een hoger percentage van het laatste loon uitgekeerd dan een alleenstaande, en houdt deze alleenstaande dan weer langer een hoger percentage aan dan wie samenwoont en geen gezinslast heeft.

Steeds minder

Vind je niet meteen een nieuwe job, zal je uitkering na drie maanden verminderen. Het bedrag ervan neemt met de tijd, stapsgewijs, verder af. De eerste drie maanden ontvangt iedere werkloze 65% van het laatste (begrensde) inkomen. Vanaf de vierde maand is dit nog maar 60%, en na een jaar (tweede periode) zakt dit voor alleenwonenden en samenwonenden zonder gezinslast naar respectievelijk 55% en 40%. Blijf je werkloos, zal dit percentage steeds verder dalen, tot je in de derde periode (na 48 maanden) terugvalt op een forfaitaire uitkering die losstaat van je laatstverdiende loon.

Die degressiviteit is slechts gedeeltelijk van toepassing voor wie meer dan 33% blijvend arbeidsongeschikt is, reeds 25 jaar of langer in loondienst werkt of ouder is dan 55. In deze gevallen behoud je de vergoeding die je gedurende de tweede werkloze periode ontving en zal je uitkering niet verder zakken. Dit maakt dus dat ook je beroepsverleden je uitkering kan beïnvloeden.

Liever meteen een nieuwe job? Bekijk de openstaande vacatures op Jobat.be

Bedrijfsvoorheffing

Op je uitkering betaal je ten slotte nog een bedrijfsvoorheffing van 10,09%. Ook hier gelden enkele uitzonderingen voor wie het zonder enig beroepsinkomen moet stellen. Zo hoeft wie een gezinslast heeft, alleen woont of als samenwonende een forfaitaire uitkering ontvangt, geen bedrijfsvoorheffing af te staan. Dit is ook het geval indien je samenwoont en je uitkering gedaald is naar 40% van je laatste salaris en je partner evenmin beroepsinkomsten heeft, of indien je om overige familiale en sociale redenen een vrijstelling geniet. Je kan echter steeds vragen wel bedrijfsvoorheffing in te houden. Zo ben je zeker dat je bij de berekening van je belastingen niets meer hoeft op te leggen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Jobat:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Jobat.be.

Jobat.be is een expertensite gericht op werk, vacatures en carrière.