Zijn winterbanden verplicht? En wat bij pech onderweg? Dit moet je weten wanneer je met de auto op skivakantie vertrekt

Independer.beNa een lockdown van drie weken opent Oostenrijk deze week stilaan opnieuw een aantal skistations. Als je volledig gevaccineerd bent, kan je dus opnieuw in Oostenrijk gaan skiën. Ook in de andere populaire skilanden kan je weer de piste op. Ga je dat met de auto op wintervakantie? Independer.be zet een aantal regels en kosten op een rijtje en geeft advies over je verzekering.

Dit neem je zeker mee

Check of alle verplichte veiligheidsaccessoires aanwezig zijn in je auto. Niet alleen wat in België verplicht is, maar ook wat de regels van het land van je bestemming voorschrijven. Bekijk hier welke veiligheidsaccessoires je in andere Europese landen mee moet nemen.

Neem een busje slotontdooier mee en een beschermhoes voor de voorruit, handig als er sneeuw voorspeld wordt. Beschermhoes vergeten? Met een ijskrabber maak je de voorruit van je auto sneeuwvrij.

Leg in je dashboardkastje een mapje met alle belangrijke info over onder andere je verblijfsaccommodatie. Noteer ook de noodnummers van je autoverzekeraar voor als je een ongeval hebt en vergeet niet om je uitgeprinte Covid Safe Ticket mee te nemen als je dit niet op je smartphone bewaart. Neem voor de zekerheid ook de reservesleutel van je auto mee, zodat je nog steeds je auto kan gebruiken als je je sleutel verliest. Bewaar de reservesleutel op een andere plaats dan de hoofdsleutel.

Autovignet

In sommige Europese landen moet je betalen als je gebruik maakt van de snelwegen. Ga je skiën in Oostenrijk dan heb je een autowegenvignet nodig. Voor een personenwagen met of zonder aanhangwagen kost je dit 9,5 euro voor tien dagen. Zwitserland heeft enkel een jaarvignet, dit is veertien maanden geldig en kost je 42,5 euro. Je kan het vignet online bestellen of via de verkooppunten van VAB. Daarnaast kan het ook zijn dat je in bruggen en tunnels tol moet betalen, het bedrag is afhankelijk van het type voertuig waarmee je rijdt.

Ga je met de auto op skivakantie naar Frankrijk, dan betaal je tol op de snelwegen. Een rit van Antwerpen naar Val Thorens kost bijvoorbeeld 49,30 euro voor een personenwagen.

Winterbanden en sneeuwkettingen

In sommige landen zijn winterbanden verplicht, in andere enkel bij winterse weersomstandigheden.

Sinds 1 november 2021 verplicht Frankrijk bijvoorbeeld winterbanden in de vijf grote berggebieden: de Alpen, de Pyreneeën, het Centraal Massief, de Jura en de Vogezen, en ook op Corsica. Bekijk hier wat de regels omtrent winterbanden en sneeuwkettingen zijn in de andere skigebieden.

Pech onderweg

Reisverzekeraar VAB noteerde in de kerstvakantie vorig jaar een stijging van 10 procent in het aantal gevallen van autopech in het buitenland. Als je een full omnium autoverzekering hebt, is bijstand na ongeval meestal inbegrepen, pechverhelping zit vaak niet in je autopolis.

Is bijstand van je wagen verzekerd, dan zorgt je verzekeraar ervoor dat je wagen getakeld wordt naar de garage. Is de bijstand aan personen voorzien, dan regelt je verzekeraar vervoer voor jou en je passagiers. De bijstand na ongeval in het buitenland is niet altijd voorzien, of beperkt tot een aantal kilometer buiten de grens. De algemene voorwaarden van je polis vermelden onder welke omstandigheden de verzekeraar bijstand verleent.

Sommige verzekeraars bieden bijstand in het buitenland aan via een aanvullende verzekering. Ook hier verschilt het aanbod sterk. Soms is er enkel bijstand na ongeval in het buitenland voorzien, maar kan je geen beroep doen op je autoverzekeraar bij autopech of is de bijstand aan personen niet inbegrepen. Vergelijk hier welke dekking verschillende verzekeraars bieden.

Om je skivakantie dus goed te verzekeren is in veel gevallen een aparte reisbijstandsverzekering een goed idee. Wat niet is inbegrepen in je autoverzekering, kan je op die manier verzekeren via de reisbijstand. Zo verzeker je jezelf en je auto van een zorgeloze skivakantie.

Opgelet: Hoewel de skigebieden vastbesloten zijn om weer te openen, gelden er extra maatregelen en beperkingen. Hier moet je rekening mee houden in de volgende landen: Oostenrijk • 2G-bewijs nodig

• FFP2-masker verplicht op vele plaatsen Frankrijk • Covid Safe Ticket of negatieve PCR-test van max. 24 uur oud nodig

• Mondmaskers verplicht in alle binnenruimtes en aan de skiliften Zwitserland • Passagier Lokalisatie Formulier nodig bij inreis

• Covid Safe Ticket of negatieve PCR-test van max. 72 uur oud nodig

• Verplichte PCR-test tussen de vierde en zevende dag van het verblijf Italië • Passagier Lokalisatie Formulier nodig bij inreis

• Covid Safe Ticket of negatieve PCR-test van max. 72 uur oud of negatieve antigeentest van max. 48 uur oud

Lees ook op Independer:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Independer.be. Independer.be is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die je helpt bij het vergelijken en afsluiten van een verzekering.