Dieselgate: rechter veroor­deelt Volkswagen tot schadever­goe­ding van 5 procent aankoop­prijs

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft de Duitse autoproducent Volkswagen veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan gedupeerden van het sjoemelsoftwareschandaal waarin het verwikkeld is. Ze bedraagt 5 procent van de aankoopprijs of van het verschil tussen de aankoopprijs en de doorverkoopprijs als de koper geen eigenaar meer is. Dat is het gevolg van een een ‘class action’ of groepsvordering en een klassieke procedure die Testaankoop aanspande.