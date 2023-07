Zijn je fietsen verzekerd als je ze op je auto vervoert?

IndependerOf je nu kiest voor een trekhaakdrager of een dakdrager: er kan altijd iets misgaan als je je fietsen op je wagen vervoert. Maar hoe goed ben je verzekerd? Independer.be bekijkt hoe het in elkaar zit.

Nogal wat bestuurders met een full omniumverzekering denken dat hun verzekering álles dekt als er schade is door een ongeval. Maar dat is niet het geval.



Neem nu de fietsen die je vervoert op het dak, op een fietsendrager op de koffer of achterklep of via een systeem op de trekhaak. Bij een ongeval krijg je alleen in bepaalde situaties de schade vergoed.



Voorbeeld: ongeval waarbij je niet in fout bent

Bij het rijden door een straat moet je plots remmen voor een fietser. Je achterligger knalt tegen de achterkant van je wagen. Zowel het systeem op je trekhaak, als de twee fietsen die je vervoert zijn beschadigd.

Wie betaalt?

De verzekering BA van de tegenpartij moet de schade aan de fietsen, de trekhaakdrager en de auto zelf vergoeden, vermits de tegenpartij in fout is.

Voorbeeld: ongeval waarbij je wel in fout bent

Bij het achteruitrijden bots je tegen een paaltje. Zowel het systeem op je trekhaak als de twee fietsen die je vervoert zijn beschadigd.

Wie betaalt?

Als je zelf in fout bent, hangt het af van je verzekering of je recht hebt op terugbetaling van de schade. Met een gewone BA of mini-omnium ben je niet gedekt voor eigen schade.

Enkel als je een full omnium hebt, komt je verzekeraar tussen in de eigen schade. Tenminste: als je de fietsendrager hebt doorgegeven aan je verzekeraar, en hij in je verzekeringspolis is opgenomen als accessoire. In dat geval krijg je ook de schade aan de fietsendrager terugbetaald. Lees hier meer over de full omniumverzekering.

Opgelet! De fietsen zelf maken geen deel uit van de omniumverzekering van je wagen. De schade aan de fietsen moet je dus zelf ten laste nemen. De enige manier om wél gedekt te zijn tegen schade aan je fietsen bij een ongeval waarvoor je in fout bent, is door een aparte fietsverzekering af te sluiten.

Respecteer de regels

Zorg ervoor dat je je houdt aan de gebruiksregels bij het vervoeren van je fietsen. Alleen zo ben je er zeker van dat de verzekeraar van de tegenpartij (of je eigen verzekeraar) niet moeilijk doet over de terugbetaling.

Hou rekening met het maximale gewicht van het type fietsendrager dat je kiest. Ook een trekhaak heeft een maximum kogeldruk. Bij kleine auto’s bedraagt die normaal gezien ongeveer 50 kilo, bij grotere auto’s is dat zo’n 75 kilo. Laad dus niet te veel fietsen. Een gemiddelde fiets weegt tussen de 7 en 15 kilo, maar een elektrisch exemplaar komt vaak aan 25 kilo. Met twee e-bikes zit je dus meteen aan het maximale draaggewicht.

