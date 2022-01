Ziek kind? Deze mutualiteiten komen tegemoet in de kosten voor een oppas

Spaargids.beIs je kind ziek? Dan kan je via je ziekenfonds een oppas regelen. Bij een aantal mutualiteiten is die dienstverlening zelfs gratis, bij andere moet je er een beperkt bedrag voor betalen. Voor chronisch zieke kinderen zijn er aparte regels. Spaargids.be biedt een overzicht.

Je kunt aan de thuisoppas vragen om je ziek kind gezelschap te houden, het te helpen bij het aan- en uitkleden, alsook om zijn maaltijd te bereiden en medicatie toe te dienen. Je kan de thuisoppas echter niet inschakelen om huishoudelijke taken zoals poetsen of strijken op zich te nemen. Je hebt ook een attest van de dokter nodig om een beroep te kunnen doen op de service.

Tarieven en voorwaarden

Ben je aangesloten bij het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, dan is die oppas via de gespecialiseerde dienst i-mens gratis. Je kan er tot acht dagen per jaar gebruik van maken, met een maximum van vier opeenvolgende dagen.

Ook bij het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds is de opvang van zieke kinderen tot en met 12 jaar gratis gedurende 8 dagen per kalenderjaar, waarvan maximaal vier opeenvolgende dagen. Er geldt wel een minimum van vijf en een maximum van negen uur per dag, steeds tussen 7 uur en 18 uur. In het weekend en op feestdagen werkt de dienst niet.

Bij de Socialistische Mutualiteit van Brabant heb je bij een onvoorzien medisch probleem van minstens twee dagen recht op een oppas voor 1,5 euro per uur voor een toezichtsdag van 9 uur. Vanaf het tiende toezichtsuur wordt 10 euro per uur aangerekend. De dienst is beperkt tot 30 uur binnen de maand vanaf de eerste ziektedag. Voor een te voorzien medisch probleem of een onvoorzien medisch probleem van één dag bedraagt de uiteindelijke rekening 20 euro voor een toezichtsdag van 9 uren. Vanaf het tiende uur is er een uurtarief van 10 euro. Kan je kind twee weken of langer niet naar school door een ongeval of plotse ziekte? Dan stuurt SOS-Mut een leerkracht aan huis.

Ben je aangesloten bij De Voorzorg in Antwerpen, Bond Moyson Oost-Vlaanderen of Bond Moyson in West-Vlaanderen, dan heb je recht op een thuisoppas voor zieke kinderen tot en met 12 jaar. Na tussenkomst van het ziekenfonds betaal je zelf nog 2,25 euro per uur voor de dienstverlening. Bij De Voorzorg in Limburg is dat 5,58 euro per uur.

Bij Helan betaal je drie euro per uur. Je kan een beroep doen op deze dienst gedurende tien dagen per kalenderjaar, met een maximum van drie opeenvolgende dagen. Een oppas komt voor minimum 5 uur en maximum 9 uur per dag langs.

Bij de Christelijke Mutualiteit kost de thuisoppas 5 euro per uur. Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, dan zakt dat naar 1,75 euro. Dat tarief geldt voor een minimum van 4 uur en een maximum van 9 uur per dag. Ga je daar boven, dan betaal je 20 euro per begonnen extra uur of 10 euro indien je rechthebbende bent op de verhoogde tegemoetkoming. Ook hier geldt een maximumleeftijd van 12 jaar, tenzij het om een kind met een chronische ziekte gaat. In dat geval wordt de lat op 21 jaar gelegd.

Bij de Liberale Mutualiteit Mutplus en de Liberale Mutualiteit Plus geniet je een tegemoetkoming tot 13,50 euro per uur, met een maximum van 30 uren voor het inschakelen van een dienst voor de opvang van zieke kinderen. De hulp is beschikbaar voor kinderen tot en met 14 jaar die thuis zijn op doktersvoorschrift.

De Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen voorziet een tussenkomst van 20 euro per uur, met een maximum van 18 uur per jaar.

Oppas chronisch zieke kinderen

Voor de oppas van chronisch zieke kinderen of kinderen met een beperking gelden vaak bijzondere regimes inzake de tussenkomst.

Bij de Christelijke Mutualiteit (CM) geldt een tarief van 2,80 euro per begonnen uur. De oppas kan overdag, ‘s avonds of in het weekend komen, en indien nodig ook ‘s nachts.

Bond Moyson Oost-Vlaanderen, Bond Moyson West-Vlaanderen en De Voorzorg Limburg geven een tegemoetkoming in de opvangkosten van 50%, met een maximum van 5,33 euro per uur. Bij De Voorzorg Antwerpen is er een tegemoetkoming van 2,25 euro per uur.

De Liberale Mutualiteit Plus geeft een tussenkomst van 3 euro per dag gedurende maximum 100 dagen voor kinderen met een beperking die tijdelijk opgevangen worden in een dagcentrum dat erkend wordt door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Bij het Onafhankelijk Ziekenfonds kunnen schoolgaande kinderen met een handicap rekenen op een tegemoetkoming van 2,50 euro per dag voor 100 dagen per kalenderjaar voor een buitenschoolse opvang in een dergelijke instelling.

Als ouder ben je vrij aan te sluiten bij het ziekenfonds dat je het meest geschikt lijkt. En dat kan ver gaan. Zo zijn mensen niet verplicht om lid te worden bij een ziekenfonds uit hun regio. Mensen uit Limburg mogen gerust aansluiten bij een fonds in West-Vlaanderen of omgekeerd.

Welk ziekenfonds is het meest geschikt voor jou? Hier vind je een handig overzicht van de verschillende mutualiteiten en hun voorwaarden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Spaargids.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.