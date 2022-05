Zichtrekening onder nul laten zakken? Geen goed idee. “Klanten die geregeld in het rood staan, volgen we op”

Spaargids.beVan de in totaal 20 miljoen zichtrekeningen bij Belgische banken stonden er eind vorig jaar 1,2 miljoen onder nul. Dat becijferde Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector. Het gaat om 6,1 procent van de zichtrekeningen. Hoeveel strafrente betalen de titularissen van die rekeningen? En hoe kan je vermijden dat je zichtrekening in het rood gaat? Spaargids.be adviseert.

Of je en hoe diep je in het rood kan gaan, is afhankelijk van je zichtrekening en je bank. Ook hoeveel een debetsaldo je kost, verschilt van bank tot bank. Daarbij moeten we eerst een onderscheid maken tussen een geoorloofde en een ongeoorloofde debetstand.

Een geoorloofde debetstand betekent dat met de bank is overeengekomen dat je tot een bepaald bedrag onder nul mag gaan. De klant is daarbij vooraf ingelicht over het jaarlijkse en maandelijkse kostenpercentage dat aan de debetstand vasthangt.

Bij een ongeoorloofde debetstand heb je een zichtrekening die in principe niet onder nul kan gaan. Maar in de praktijk gebeurt dat wel, met name door automatische betalingen, zoals de afrekening van de kredietkaart of een domiciliëring. Bij een ongeoorloofde debetstand ligt de strafrente hoger dan bij een geoorloofde debetstand. Bij BNP Paribas Fortis, bijvoorbeeld, is dat 12,10%, tegenover 9,50% (tot 1.250 euro onder nul) of 8,50% (tot 2500 euro onder nul) bij een geoorloofde debetstand.

(Bijna) niemand meer onder nul

“We hebben klanten die beperkt onder nul kunnen gaan op hun rekening. Het gaat om rekeningen die al vele jaren actief zijn bij ons”, vertelt Mieke Winne van Argenta. “Sinds enkele jaren is het niet meer mogelijk om onder nul te gaan op nieuw geopende betaalrekeningen.” Argenta wil de situatie nu gelijk trekken voor alle klanten en op geen enkele betaalrekening nog een debetstand toestaan vanaf 1 juli 2022. “Dat sluit niet uit dat klanten die onvoldoende saldo op de betaalrekening hebben op het moment van hun kredietkaartafrekening, alsnog onder nul zullen kunnen gaan. Op dat moment spreken we van een niet-geautoriseerde debetstand en is er debetrente van toepassing voor de periode dat de klant negatief staat op de rekening.”

BNP Paribas Fortis telt 19,39% zichtrekeningen met een debetlijn (die onder nul kunnen), 80,61% zonder debetlijn en 2,31% zonder een debetlijn, maar die toch onder nul staan (bijvoorbeeld omdat er bepaalde kosten zijn aangerekend). Hilde Junius van BNP Paribas Fortis: “Klanten die geregeld in het rood staan, volgen we op. In overleg verlagen we de geoorloofde debetstand of passen we het maximumbedrag voor uitgaven met de kredietkaart aan. Voor geweigerde verrichtingen aan derden door onvoldoende saldo, betaalt de klant 7,26 euro per geweigerde verrichting. We informeren onze klanten via diverse kanalen om hen te wijzen op een verrichting in wacht wegens onvoldoende saldo.”

Bank stuurt waarschuwing

KBC noteert ongeveer dezelfde percentages als BNP Paribas Fortis: 84% zichtrekeningen zonder geoorloofde debetstand en 16% met geoorloofde debetstand. “De standaard voor iemand die een nieuwe zichtrekening afsluit, is zonder geoorloofde debetstand”, zegt Pieter Kussé van KBC. Sommige banken sturen de klant een waarschuwing wanneer een rekening onder nul duikt. “De klant kan onmiddellijk het saldo van zijn rekening zien, zonder aanmelding in de app”, klinkt het bij Belfius. De meeste financiële instellingen bieden verschillende digitale kanalen aan, zodat klanten op elk ogenblik de stand van hun rekeningen kunnen checken en die indien nodig aanzuiveren. “Op het vlak van budgetbeheer reiken wij onze klanten vandaag al diverse mogelijkheden aan”, zegt Peter Dercon van ING. “Wij voegen continu functies aan onze app toe waarmee klanten hun budget beter kunnen beheren.”

