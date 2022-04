Zes tips om je energieverbruik terug te schroeven in de lente

MijnenergieDe energieconsumptie van een gemiddeld gezin neemt in de lente, met het stijgen van de temperaturen en lengen van de dagen, stevig af. Dat is gezien de piekende prijzen voor elektriciteit en aardgas alvast een kleine verademing. Maar wat kan je doen om nog meer te besparen? Mijnenergie.be zet enkele tips op een rij.

Energieleveranciers baseren zich op reële lastprofielen (RLP’s) om na te gaan hoe de consumenten hun energieverbruik doorheen het jaar verdelen. Tijdens de lente zakt vooral het aandeel van het aardgasverbruik. Waar maart nog goed is voor 12,8 procent van het jaarverbruik, daalt dat percentage in april naar 7,1 procent, in mei naar 3,8 procent en in juni naar 1,9 procent. De lagere warmtebehoefte vormt daartoe de logische verklaring. Voor stroom blijft de impact beperkter. Maar met deze tips kan je zowel voor elektriciteit als aardgas jouw verbruik wellicht nog verder terugdringen.

Tip 1: Laat de zon haar werk doen

De zon brengt licht en warmte in huis. Open dus ’s morgens de gordijnen en geniet ’s avonds van een behaaglijke temperatuur.

Tip 2: Laat de was buiten drogen

De droogkast slorpt aardig wat energie op. Probeer je kleding vooral te wassen op zonnige en eventueel ook winderige dagen. Op die manier droogt je was snel en ruikt die bovendien lentefris. Wie over een digitale meter en zonnepanelen beschikt, profiteert in één beweging mee van de energie die zijn zonnepanelen opwekken.

Tip 3: Zet de thermostaat lager

Tijdens de lente warmt je woning in de loop van de dag sneller op. Na een dag op verplaatsing is je leefruimte mogelijk al op temperatuur, zonder dat je de verwarming hoefde in te schakelen. De warmte die je tijdens je afwezigheid in de voormiddag via de centrale verwarming hebt opgewekt, blijkt in dat geval overbodig.

Tip 4: Ga na waar je kunt inzetten op hernieuwbare energie en isolatie

De lente betekent voor veel gezinnen ook klusjes- en renovatietijd. Mogelijk is het moment aangebroken om in te zetten op extra isolatie, een warmtepomp of zonnepanelen.

Tip 5: Ontdooi en reinig jouw diepvries

Volgens Tante Kaat vergt een ijslaag van twee millimeter aan de binnenkant van je diepvries al tien procent meer energie. Sla dus bij de jaarlijkse schoonmaak ook de reiniging van de diepvries niet over.

Tip 6: Neem jouw energiefactuur onder de loep

Wie zijn energiecontract moet verlengen, betaalt sowieso een pak meer dan een jaar geleden. Om de impact te beperken, is het raadzaam om na te gaan bij welke energieleverancier je het minst betaalt. Vergelijk hier de verschillende energietarieven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Mijnenergie.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Mijnenergie.

MijnEnergie.be is een onafhankelijke energieprijzenvergelijker van elektriciteits- en gasaanbiedingen.