Zelfstandig? Pas op voor valse facturen in de zomer Greet Henderix BJS

01 augustus 2018

14u29

Bron: VTM Nieuws, Eigen berichtgeving 0 Geld Unizo waarschuwt ondernemers voor malafide reclameronselaars. Tientallen zelfstandigen hebben de afgelopen dagen een brief gekregen waarin staat dat ze bijna duizend euro moeten betalen. Het probleem doet zich in de zomer steeds vaker voor: ronselaars rekenen erop dat mensen tijdens de vakantie hun administratie niet stipt bijhouden, en zonder nadenken betalen.

Renaat Thijs is zelfstandig cameraman en monteur, hij kreeg gisteren een brief van het Duitse bedrijf TVV met de vraag om zo snel mogelijk zijn BTW-gegevens aan te vullen in hun verzonnen handelsregister. Volgens de rekening zou hij drie jaar lang 977 euro moeten betalen. Gelukkig merkte de man meteen dat het ging om oplichting. "Er zaten een paar taalfouten in. Dus het was duidelijk dat het niet helemaal officieel was. En dat zeggen ze zelf ook: 'wij zijn geen officiële instantie'. Dus ja, ik wist snel van: dit is voor de vuilbak", vertelt Renaat.

Ook Kris Van Calster, die in Antwerpen een bakkerij heeft, werd per brief aangemaand zich dringend bij het 'Centraal Handelsregister' te registreren en 977 euro te betalen. "De brief zag er officieel uit", getuigt hij. "Mijn bedrijfsnaam en -tak waren juist, net als mijn adres en telefoonnummer. Er stond ook een Europees wetsartikel bij vermeld. Helemaal onderaan de brief stonden de gegevens van de firma Tele Verzeichnis Verlag uit Hamburg. Toen gingen de alarmbellen af."

Unizo waarschuwt

Ondernemersorganisatie Unizo kreeg de laatste dagen al tientallen meldingen van zelfstandigen die de brief kregen. Unizo heeft vroeger al gewaarschuwd voor de firma, maar toch blijven mensen erin trappen, ook nu. Het advies is: betaal nooit. En heb je al een keer betaald, stop er dan meteen mee. Ook al gaan de ronselaars steeds agressiever te werk.

"Het is merkwaardig dat dit soort brieven altijd in de vakantie verstuurd worden", klinkt het bij Unizo. "Ik ga ervan uit dat dit met de bedoeling is dat de zaakvoerder niet aanwezig is of dat er heel wat post op de ondernemer te wachten ligt. En dat bijgevolg al iets sneller over dit soort documenten gegaan wordt."