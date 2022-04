“Zelfs met een loon van 1.800 euro kan en móet je beleggen”: onze geldexpert geeft advies

Energie­prij­zen stijgen naar absoluut recordni­veau: nu al niets meer te merken van btw-verlaging

Ongeveer een maand nadat de btw-verlaging op elektriciteit en gas van kracht ging, is er van de effecten van die maatregel haast niets meer te merken. De oorzaak daarvan zijn de sterk toenemende energieprijzen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Vlaamse energieregulator VREG. Ondanks de btw-verlaging zou een gemiddeld gezin nu opnieuw meer moeten betalen voor gas en stroom, aangezien er in april een nieuwe prijsexplosie was. Op jaarbasis komt er ruim 450 euro bij ten opzichte van maart.

26 april