Zelfde supermarkt, toch een prijsverschil: “Pot Nutella kost bijna 14 procent meer in buurgemeente”

Spaanse media beweren dat muntstuk van 1 cent meer dan 50.000 euro waard is. Maar is dat wel zo?

Rosse muntjes in onze portemonnee worden steeds zeldzamer, maar dit muntje van 1 eurocent kan volgens Spaanse media meer dan 50.000 waard zijn. Het zou gaan om een munt die in 2002 in Duitsland werd geslagen en uiterst zeldzaam is vanwege het ontwerp en de unieke kleur. Wie dat muntje in zijn portefeuille aantreft en denkt daarmee het groot lot te winnen, komt echter van een kale reis thuis, zo zegt een expert. Met heel veel geluk is het muntstuk nu maximaal enkele tientallen euro’s waard.