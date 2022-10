“Zelf je geldzaken regelen is een van de grootste bekommernissen bij 75-plussers”: acht adviezen om wel zélf je financiën in de hand te houden

“Kinderen hebben altijd recht op minstens de helft van je vermogen”: wat moet je weten als je je kind wil onterven?

Kun je een kind met wie je al jaren geen contact hebt of in onmin leeft de erfenis ontzeggen? Dat is moeilijker dan je zou denken, want je kinderen hebben juridisch altijd recht op een minimaal erfdeel van 50 procent. “Om dat te voorkomen, is je hele vermogen opsouperen misschien wel de beste optie. Al zijn er ook andere mogelijkheden”, zegt notaris Joni Soutaer.

28 oktober