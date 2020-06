Zeldzame fles cognac uit 1762 onder de hamer voor 130.000 euro

04 juni 2020

14u35

Bron: CNN 2 Geld Op een online veiling is vorige week donderdag een authentieke fles cognac van Gautier uit het jaar 1762 verkocht voor 146.000 dollar of 130.000 euro. De zeldzame cognac is een van de oudste ter wereld. Er blijven volgens veilinghuis Sotheby’s nog maar drie flessen over van de sterkedrank.

De fles die vorige week onder de hamer ging, is de grootste fles van de drie overgebleven flessen Gautier uit 1762. De fles kreeg de bijnaam ‘grand frère’ of ‘grote broer’ en bleef lange tijd in het bezit van dezelfde familie. De ‘petit frère’ of ‘kleine broer’ van de fles werd in 2014 in New York geveild. De ‘petit soeur’ of ‘kleine zus’ wordt bewaard in het Gautier Museum, in de Franse stad Cognac.

Geschiedenis

Volgens John Fowle, specialist in sterkedrank van het veilighuis Sotheby’s, is de geveilde fles een “fles vol geschiedenis en authenticiteit”. “De fles is belangrijk voor de productiegeschiedenis van Gautier en bleef jarenlang perfect bewaard”, aldus Fowle. De koper van de fles, die anoniem blijft, wint niet enkel de bijzondere fles, maar ook een exclusieve rondleiding en proeverij in de brouwerij van Maison Gautier.

