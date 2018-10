Zeg nooit meer kindergeld, maar wel groeipakket. Dit is alles wat je moet weten over de nieuwe tarieven Sven Ponsaerts

23 oktober 2018

17u58

Bron: Eigen berichtgeving 0 Geld De kinderbijslag verdwijnt. Vanaf 1 januari krijgt ieder kind in Vlaanderen een ‘Groeipakket’ op maat. Elk kind krijgt daarin hetzelfde ‘Startbedrag’ en maandelijks ‘Basisbedrag’. Meer gezinnen met een laag inkomen zullen ook een Sociale toeslag ontvangen. Nieuw zijn de Kinderopvangtoeslag en Kleutertoeslag. Die moet ouders stimuleren gebruik te maken van opvang en kleuteronderwijs. Bedoeling is elk kind optimaal de kans te geven zich te ontwikkelen.

Op 8 februari van volgend jaar zullen zo’n 900.000 gezinnen in Vlaanderen geen storting van de kinderbijslag op de bankrekening zien verschijnen. In de plaats wordt er dan voor de ongeveer 1,6 miljoen kinderen in Vlaanderen voor het eerst wel een ‘Groeipakket’ gestort. Dat is een nieuw recht dat voor álle kinderen die in Vlaanderen wonen geldt – ongeacht of hun ouders werknemer, zelfstandige dan wel uitkeringsgerechtigde met een vervangingsinkomen zijn. Daarmee verdwijnt ook de koppeling aan ‘arbeid’. Ook een verblijfsduur van vijf jaar is niet langer vereist.

Start- en Basisbedrag en Schoolbonus

