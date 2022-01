Zal de inflatie nog toenemen? En wat zijn de gevolgen voor jouw portemonnee? 7 vragen over de torenhoge inflatie beantwoord

Carl Devos. Niet enkel prijzen verhitten, ‘iets voor de middenklas­se doen’ zal dat ook met de gemoederen doen

Na paniekvoetbal eind 2021, speelt De Croo I in 2022 gecontroleerd de coronabal rond. Niet ingrijpen is nu slim. Backoffice rijpt de coronabarometer. Dat creëert ruimte voor andere problemen. Zoals losgeslagen energieprijzen. Waarover het regeerakkoord zegt dat Vivaldi ze ‘onder controle zal houden’. Maar waartegen de politiek machtelozer is dan tegen corona. De combinatie van beide problemen is nogal explosief.

