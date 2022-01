Zal de inflatie nog toenemen? En wat zijn de gevolgen? 7 vragen over de torenhoge inflatie beantwoord

Franse economie met 7 procent gegroeid in 2021

Het bruto binnenlands product (bbp) in Frankrijk is in 2021 met 7 procent gegroeid, het hoogste groeipercentage in 52 jaar, al was er in 2020 een zware terugval met 8 procent van het bbp. Dat blijkt uit een eerste raming van het Franse bureau voor de statistiek Insee.

28 januari