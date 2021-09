Yogalerares Conny (54) verdient samen met haar man 4.000 euro: “Onze inkomenskloof is geen echtelijke ruzie waard”

ZOVEEL VERDIEN IK. Militair op rust klust bij in Plopsaland De Panne en verdient 3.100 euro netto: “Hoe meer centen, hoe meer kopzorgen”

1 september Onze redacteur vraagt elke week aan enkele Vlamingen hoeveel ze verdienen. Ronny Strobbe (68) werkt in het hoogseizoen als medewerker operations in Plopsaland De Panne. Van inkomtickets controleren tot attracties bedienen: de ex-militair is een echt manusje-van-alles. Van zijn pensioen tot de bijverdienste bij Plopsaland: hier toont hij gedetailleerd zijn rekeningen. “In het najaar werk ik traditiegetrouw niet. Dan ga ik op reis. Een mens moet soms ook z’n centen kunnen opdoen, hé”