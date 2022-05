Wordt sparen bij de bank weer interessanter? “Rente op spaarboekjes kan eind dit jaar stijgen”

Wie de voorbije jaren te vaak naar de intrest op zijn spaarboekje keek, werd daar wellicht niet vrolijk van. In 2012 bracht een inlage van 10.000 euro die een heel jaar op een ‘Groen Boekje’ bij ING bleef staan nog 112,98 euro aan rente op. De jaren nadien daalde dat in een snel tempo. In 2015 was het nog 24,44 euro, in 2016 nog 12,76 euro en sinds 2017 nog maar 11 euro.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Van de 55 spaarrekeningen die Spaargids.be opvolgt, bieden er momenteel maar 16 meer dan die 0,11% rente. Bij slechts 7 ervan haal je meer dan 0,20%. Het gaat doorgaans om kleinere banken voor wie de uiteindelijke factuur nog meevalt. Zo vind je de hoogste rente op een spaarrekening momenteel bij Santander Consumer Bank. Op haar rekening Vision Max, die bestemd is voor inlages tussen 125.000 euro en 200.000 euro, afficheert ze een tarief van 0,65%. Spaar je op de rekening Vision +, waarvoor geen beperkingen gelden, is dat 0,60%.

Die 0,11% is sinds 2015 trouwens het wettelijke minimum op zogenaamde gereglementeerde spaarrekeningen. Dat zijn rekeningen waarvan de renteopbrengsten voor de spaarder zijn vrijgesteld van belastingen tot 980 euro per persoon en per jaar.

Voor een reeks banken is die 0,11% zelfs nog te veel. Zo schakelde Triodos Bank al haar spaarrekeningen over naar niet-gereglementeerde versies, waardoor ze de rente kon herleiden tot 0%. ING en BNP Paribas Fortis behielden weliswaar hun gereglementeerde spaarboekjes, maar zetten er een plafond van 250.000 euro op.

Kentering

De ‘schuldige’ voor die hele situatie is de Europese Centrale Bank (ECB). Die rekent nu nog een strafrente van 0,50% aan als commerciële banken hun overschotten aan ingezamelde spaargelden die ze niet zelf hebben omgezet in leningen voor andere klanten bij haar parkeren. Met andere woorden: banken moeten dan zowel aan de spaarder als aan de ECB intrest betalen. Dat is overigens al het geval sinds juni 2014. Meteen ook de reden waarom ze niet staan te popelen om veel spaargeld aan te trekken.

Door die negatieve rente probeerde de centrale bank de commerciële banken aan te zetten om zoveel mogelijk spaargeld om te zetten in leningen. Ze wil zo de economie een duwtje in de rug geven.

Die ECB heeft dan ook de sleutel in handen om een einde te maken aan die toestand. Voorzitster Christine Lagarde stelde in een blogpost al dat er wellicht tegen het einde van het derde kwartaal een einde komt aan de negatieve rentes. De financiële markt gaat er dan ook vanuit dat de instelling zowel op 21 juli als op 8 september aankondigt dat ze de rente met telkens 0,25% optrekt. Het zal dan de eerste keer zijn sinds 2011 dat dit gebeurt.

Hogere spaarrente

De renteverhogingen zijn nodig om de inflatie af te remmen. In april bedroeg die in de eurozone liefst 7,40%. Dat betekent dat we voor een korf goederen waarvoor we vorig jaar 100 euro betaalden, nu al 107,40 euro neertellen. Door de economie wat af te remmen, zou die prijsdruk ook moeten dalen.

Hoofdeconoom Peter Vanden Houte van ING verwacht nog een derde tariefverhoging met 0,25% tegen het jaareinde. “Wellicht in december, want dan maakt de ECB ook nieuwe economische prognoses over onder meer de inflatie bekend.”

Dat kan betekenen dat de depositorente bij de ECB tegen de jaarwende op 0,25% zal liggen en banken weer wat verdienen als ze hun overschotten aan spaargelden bij die instelling deponeren. Het zou hen toelaten om de vergoeding op spaarrekeningen lichtjes op te trekken, bijvoorbeeld tot 0,20%.

Door de hoge inflatie zit ook de langetermijnrente in de lift: kijk hier wat dat oplevert voor je langetermijnrekeningen

Onzekerheid

Banken parkeren het spaargeld dat ze aantrekken niet alleen bij de ECB, ze lenen het ook uit aan andere klanten. En dat tegen steeds hogere tarieven. De hypotheektarieven liggen nu al op hun hoogste peil in zeven jaar. Rechtvaardigt dat dan geen hogere vergoeding voor het spaarboekje? Vanden Houte: “Je mag niet vergeten dat een verhoging van de spaarrente niet alleen speelt voor nieuw aangetrokken spaargeld, maar ook voor de bedragen die al op de rekeningen staan. Er is dus meteen een grote impact op de kosten voor de banken, terwijl die de voorbije jaren massaal leningen hebben verkocht voor 1% à 2%. De meeste zullen dus voorzichtig zijn.”

Of dreigt er daarentegen een sterke vertraging van de economie aan te komen en zal de ECB aarzelen met verdere renteverhogingen? “Nadat we uit de negatieve rente weg zijn, zal er meer discussie komen. We zien al dat de consument voorzichtiger wordt in zijn aankoopgedrag. Momenteel is dat echter nog geen probleem omdat de bedrijven nog goed draaien. Zij hebben nog een stevig orderboekje af te werken.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Spaargids.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.