Wordt je brandverzekering duurder nu de prijs van de bouwmaterialen stijgt?

Inflatie: we ontkomen er niet aan. De voorbije maanden zorgde de cocktail van problemen in de logistiek na corona, oorlog in Oekraïne, schaarste aan grondstoffen, energiecrisis en stijgende inflatie (meer dan 8%/jaar!) voor zelden geziene prijsstijgingen van dagelijks gebruikte goederen en diensten. En helaas ontsnapt je woonverzekering of brandverzekering daar ook niet aan. Je kunt je in de toekomst dus aan een verhoging van de premie verwachten.

Wat bepaalt de prijs van je brandverzekering?

Verzekeraars calculeren heel veel risico’s in je jaarlijkse premie in. Het risico op stormen in het voorjaar bijvoorbeeld, of wateroverlast door het veranderende klimaat. Maar daarnaast zijn er heel wat uitzonderlijke omstandigheden die voor een premieverhoging kunnen zorgen. De belangrijkste op dit moment: de fikse stijging van de prijs van bouwmaterialen, een wereldwijd verschijnsel.

Bouwmaterialen fors duurder

In januari 2022 lag de prijs van bouwmaterialen tot wel 25% hoger dan in november 2021. De oorlog in Oekraïne heeft de stijging de afgelopen maanden nog versneld, omdat veel grondstoffen en materialen schaarser en dus veel duurder zijn geworden. Ook je verzekeringspremie blijft daar niet ongevoelig voor. De premieberekening hangt immers samen met de ABEX-index, de index die de ontwikkeling van de bouwprijzen weergeeft. Die prijzen worden bepaald door de prijs van bouwmaterialen (grondstoffen) enerzijds, en de lonen van bouwvakkers anderzijds.

Dat blijft niet zonder gevolgen. Dat komt zo: huizen en appartementen zijn verzekerd voor het bedrag dat nodig is om ze terug op te bouwen mocht dat vastgoed beschadigd worden. Het bedrag waarvoor vastgoed verzekerd wordt, volgt dan ook de prijs van de grondstoffen. Als de bouwprijzen stijgen, stijgt zo de kostprijs van heropbouw in geval van verlies. En bijgevolg ook de premie van je brandverzekering. De ABEX-index wordt twee keer per jaar (in mei en november) berekend. Het nieuwe indexcijfer bepaalt dan telkens het percentage waarmee je premie mag stijgen. In januari 2022 was dat bijvoorbeeld met 5,6%, een record. Je kan de index checken via www.abex.be/nl/indexen-abex.

Wat kun je eraan doen?

Niemand ontsnapt aan de prijsstijgingen. Maar tegelijk zie je dat verschillende verzekeraars ook verschillende premies hanteren. Dat heeft natuurlijk alles te maken met concurrentie. Door goed te vergelijken, sleep je dus de voor jou voordeligste verzekering in de wacht. Via Independer.be vergelijk je makkelijk de brandverzekering ‘huurdersaansprakelijkheid’. Met het vergelijkingsoverzicht dat Independer je bezorgt op basis van enkele online vragen, krijg je in geen tijd een klare kijk op het beste aanbod van diverse verzekeraars. Je vergelijkt ook makkelijk de bijkomende waarborgen inboedelverzekering, diefstal en inbraak, of de familiale verzekering.

