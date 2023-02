Wordt een avondje pintelieren straks onbetaalbaar? Carlsberg waarschuwt voor dalend bierverbruik door hoge prijzen

De brouwer van onder meer Carlsberg, Tuborg en Grimbergen verwacht dat de operationele winst dit jaar tussen 5 procent lager en 5 procent hoger zal uitvallen dan in 2022. Het bedrijf verwijst hierbij naar onzekerheden zoals de oorlog in Oekraïne en het COVID-19-herstel in China. Daarnaast verwacht topman Cees ‘t Hart hogere kosten. Hij is van plan die te compenseren met onder meer prijsverhogingen en kostenbesparingen. Maar ‘t Hart waarschuwt ook: “Terwijl bier in het verleden een veerkrachtige consumptiecategorie is geweest, kunnen de hogere prijzen in combinatie met een algemeen hoge inflatie een negatieve impact hebben op het bierverbruik in sommige landen, en vooral in Europa”, luidt het.