WOONWIJZER. Waar koop je een betaalbaar huis? Wat is jouw woning of bouwgrond waard? Al 118.000 Vlamingen gebruikten deze tool

Wil je nog snel een tweede verblijf aan de kust kopen voor de registratierechten de hoogte ingaan? Of een huis, appartement of bouwgrond verkopen? In beide gevallen komt de HLN-woonwijzer goed van pas om snel de info te vinden die je nodig hebt. Voor wie iets wil kopen, deze tip van ‘Huizenjager’ Soraya Soels van So Estates. “Kijk ook eens een postcode verder dan jouw droomlocatie. Mogelijk vind je er meer waar voor je geld.” Al 118.000 mensen maakten gebruik van de tool.

De woontool die onze redactie met de hulp van notaris.be ontwierp, toont niet alleen de gemiddelde prijs van een huis, appartement en bouwgrond. Ook de evolutie van die gemiddelde prijs gedurende de laatste vijf jaar geeft hij mee. Zo zie je bijvoorbeeld dat de gemiddelde verkoopprijs voor een huis in het Vlaams-Brabantse Wemmel op vijf jaar tijd met maar liefst 39,1 procent is toegenomen. Leuk als je van plan bent om jouw huis daar te verkopen, maar wie er graag wil gaan wonen, moet over flink wat budget beschikken. Het gemiddelde huis in Wemmel verwisselt voor 496.591 euro van eigenaar.

Of je moet je dromen van een eigen huis nog even opbergen en voor een appartement kiezen: dat kost er gemiddeld 266.300 euro en de prijzen voor een appartement stegen er niet zo… tja, huizenhoog: slechts 14,11 procent op vijf jaar.

Scroll een postcode verder

Toch is het niet nodig om de moed te laten zakken als je merkt dat de gemiddelde huizenprijs in jouw favoriete locatie te hoog ligt voor jouw budget. Het is immers een gemiddelde prijs: misschien zijn er erg dure, maar ook goedkopere wijken. “Soms is er een straat verder al een behoorlijk prijsverschil”, zegt Soraya. En even over het kaartje van de woontool naar de naburige gemeenten glijden, kan nieuwe opties aan het licht brengen. “Check eens een postcode verder dan jouw droomlocatie”, raadt Soraya aan. “Veel kans dat je een paar kilometer verder meer waar voor je geld vindt.”

Benieuwd hoeveel een woning, appartement of stuk grond in jouw (fusie)gemeente of stad gemiddeld waard is? Bekijk het in onze woonwijzer:

