WOONWIJZER. “In Veurne zijn prijzen voor appartementen met meer dan 30% gestegen”: waar koop je nog betaalbaar vastgoed?

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar werden huizen en appartementen in verschillende gemeentes fors duurder. Soms wel met 40 procent. Dat blijkt uit onze Woonwijzer, in samenwerking met notaris.be . Op andere plaatsen is de prijs dan weer even hard gezakt. Bekijk de recentste prijsstijgingen in jouw gemeente hieronder.

In onder meer Veurne en Putte zijn de prijzen van appartementen sterk gestegen. Voor huizen is dat het geval in gemeentes zoals Assenede en Merksplas. Al is het volgens woonexpert Björn Cocquyt aangeraden om je als koper hier niet te hard op te focussen: “Het is belangrijk om de huizenprijzen over een langere termijn met elkaar te vergelijken. Over een periode van vijf jaar zijn bepaalde tendensen goed zichtbaar. Als je een minder lange termijn overschouwt, dan heb je veel meer kans op schommelingen en krijg je een vertekend beeld, zoals nu in Veurne en Dilsen-Stokkem waar de verschillen oplopen tot bijna dertig procent.”

Voor die spectaculaire veranderingen is volgens hem een logische verklaring. “De kans is reëel dat er tijdens de eerste zes maanden van 2022 veel nieuwbouw is verkocht, terwijl een jaar eerder vooral oudere huizen van eigenaar wisselden. Die eerste categorie is een stuk duurder dan de tweede en dat zorgt voor een grote stijging van de gemiddelde prijs. Het omgekeerde leidt dan weer tot opmerkelijke dalingen. Ook andere elementen, zoals de energiezuinigheid of de grootte van een tuin, kunnen de gemiddelde prijs beïnvloeden.”

Pas als je de prijzen over een langere periode naast elkaar legt, kun je die informatie als koper gebruiken om specifiek in bepaalde gemeenten op zoek te gaan naar een meer betaalbare woning. “In de traditioneel goedkopere gemeenten neemt de waarde van vastgoed doorgaans minder snel toe dan elders. Vaak heeft dat te maken met de locatie: er zijn minder voorzieningen of ze liggen meer afgelegen. Dat tempert de interesse van kandidaat-kopers, waardoor de prijzen niet zo fel onder druk komen te staan.”

Benieuwd hoeveel een woning, appartement of stuk grond in jouw (fusie)gemeente of stad gemiddeld waard is? Bekijk het in onze woonwijzer:

