Woonleningen fors duurder: Hoe komt dat? En moet je een nieuwe lening uitstellen? Experten verduidelijken

GBL doet nieuwe overname in gezond­heids­sec­tor

De Brusselse holding Groep Brussel Lambert (GBL) investeert opnieuw in de gezondheidssector. Ze neemt ditmaal een meerderheidsbelang in Sanoptis, een groep die actief is in oftalmologie (oogheelkunde) in Duitsland en Zwitserland. Dat heeft de Bel20-holding aangekondigd.

9:30