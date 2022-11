Woonlening en schuldsaldoverzekering bij één maatschappij: op welke korting kan je rekenen? En is dit voordeliger dan elders?

Goede zaak voor iedereen

Een schuldsaldoverzekering komt tussen op het moment dat de kredietnemer overlijdt. De verzekeringsmaatschappij betaalt dan het nog uitstaande kredietbedrag in één keer terug aan de bank.

Voor de bank is dit een extra waarborg. Ze is er zeker van dat ze haar geld bij het overlijden van de kredietnemer terugkrijgt. Ze heeft destijds immers zijn capaciteiten om de lening terug te betalen onderzocht en niet die van zijn erfgenamen.

Maar ook voor de nabestaanden van de kredietnemer is een schuldsaldoverzekering een goede zaak. Als ze op twee inkomens hadden gerekend en er valt één inkomen weg, kunnen ze anders in de problemen komen.



Koppelverkoop mag niet

Bankiers kunnen het toekennen van een lening afhankelijk maken van het afsluiten van een schuldsaldoverzekering. Dat behoort tot hun vrijheid van contracteren.

Wat ze echter niet mogen, is de klant verplichten om de schuldsaldoverzekering ook via hen af te sluiten. In dat geval zou er immers sprake zijn van een koppelverkoop – de verkoop van een bepaald product wordt dan afhankelijk van de koop van een ander product – en die is verboden in Europa. De klant moet dus de mogelijkheid hebben om de verzekering bij een andere maatschappij af te sluiten.



Dat belet niet dat de banken een voordeel mogen geven aan klanten die toch via hen een schuldsaldoverzekering afsluiten. En dat doen ze ook. Zo geeft bijvoorbeeld KBC een korting van 0,25% op het leningstarief voor wie dat doet. Bij BNP Paribas Fortis gaat het om 0,10%. En bij ING is het combitarief zelfs 0,45% goedkoper dan het tarief voor louter een lening.

Of de klanten daarmee een goede zaak doen, moet geval per geval bekeken worden. Mogelijks zien ze (een stuk van) de verkregen korting verloren gaan omdat de schuldsaldoverzekering die hun bank hen voorstelt (een pak) duurder is dan eenzelfde verzekering bij een andere maatschappij. Het komt er dus op aan de oefening te maken.



Gebundelde verkoop mag wel

Juridisch spreken we hier overigens niet van een koppelverkoop, maar over een gebundelde verkoop. De klant heeft namelijk de keuze tussen het afsluiten van de lening en de schuldsaldoverzekering bij dezelfde leverancier of bij verschillende partijen, ook al wordt hij in de richting van de eerste optie geduwd.

Voor een aantal Kamerleden uit het federale parlement gaat echter ook deze praktijk te ver. Onder meer Melissa Depraetere (Vooruit) en Philippe Tison (PS) dienden een wetsvoorstel in met een verbod op het afhankelijk maken van een rentetarief van de aankoop van verzekeringspolissen.



