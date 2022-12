Woningbelasting stijgt tot bijna 10 procent in 2023: verhoging van meer dan 100 euro geen uitzondering

Elon Musk actief op zoek naar nieuwe CEO voor Twitter, meldt CNBC

Elon Musk is actief op zoek naar een nieuwe CEO voor Twitter. Dat hebben bronnen rond het bedrijf gemeld aan de Amerikaanse televisiezender CNBC. Musk vroeg Twitter-gebruikers in een peiling onlangs of hij moest vertrekken als topman bij Twitter. Die poll draaide uit op een nederlaag voor de miljardair.

20 december