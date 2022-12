Woning kopen én energiezuiniger maken? Dan heb je nu een jaar extra de tijd voor laagste registratierechten

Spaargids.beKoop je een woning en wil je die energiezuiniger maken, dan moet je slechts 1 procent registratierechten of registratiebelasting betalen. Tot nu toe kreeg je daar twee jaar de tijd voor. Die termijn is inmiddels verlengd tot drie jaar. Maar wat zijn nu de precieze voorwaarden? En kom jij in aanmerking hiervoor? Spaargids.be geeft een overzicht.

Intentie laten opnemen in akte

Sinds 1 januari 2022 moet je bij de aankoop van een woning 3 procent registratiebelasting betalen in plaats van de vroegere 6 procent.

Koppel je aan die aankoop een ingrijpende energetische renovatie of ga je over tot een sloop en een energiezuinige heropbouw, dan zakt de registratiebelasting zelfs naar 1 procent. Je moet die intentie tot een ingrijpende energetische renovatie meteen laten opnemen in de notariële akte die bij de aankoop wordt opgemaakt. Doe je dat niet, dan kan je de te veel betaalde 2 procent later terugvorderen bij de Vlaamse Belastingdienst.



Tip: Je kan voor de aankoop van een woning, die je wenst te verbouwen, een hypotheeklening afsluiten.Hier vind je een overzicht met de tarieven die banken recent aanboden voor hypothecaire woonkredieten.

Aan welke voorwaarden moet een energetische renovatie voldoen?

Een ingrijpende energetische renovatie is een renovatie waarbij je minstens 75 procent van de bestaande en nieuwe buitenmuren, vloeren en daken isoleert en minstens een opwekker voor verwarming of koeling volledig vervangt. Na de renovatie moet de woning een E-peil hebben van hoogstens 60.

Ook moet er een minimale ventilatievoorziening zijn in alle ruimten. En er moet een minimumaandeel hernieuwbare energie van 15kWh/m² (vanaf 2023 van 20 kWh/m²) zijn. Ten slotte moet de renovatie gekoppeld zijn aan de tussenkomst van een architect en een bouwvergunning.

Wist je dat...

Kopers van een woning die voor hun aankoop ook een hypothecaire lening afsluiten vanaf 1 januari 2023 een korting krijgen op hun notariskosten? Lees hier om welke korting het concreet gaat en wat de voorwaarden zijn.

Geen andere volle eigendom

De voorwaarde om te genieten van de 3 procent of 1 procent is dat je geen andere pand of bouwgrond in volle eigendom mag bezitten. Ook moet je een bestaand pand kopen. Voor een bouwgrond of een pand in opbouw geldt de voordelige regeling immers niet.

Dit belet niet dat je ook van de lage registratiebelasting kan genieten als je toch een eigen woning bezit. Je moet die dan wel binnen de drie jaar verkopen. Dat is een jaar langer dan de twee jaar die eerst voorzien waren in de regelgeving. De aanpassing wordt overigens met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 ingevoerd.

De verlenging kwam er omdat het vaak moeilijk was om een ingrijpende energetische renovatie in twee jaar rond te krijgen. De intentie tot verkoop moet ook opgenomen worden in de notariële akte. Daarnaast moet je je binnen de zes jaar na het verlijden van de notariële akte inschrijven op het adres van het aangekochte goed.

Wie niet in aanmerking komt voor de verlaagde tarieven van 1 of 3 procent betaalt 12 procent. Het tarief van de registratiebelasting wordt per persoon bekeken. Zo kan het perfect zijn dat de ene partner 1 of 3 procent betaalt en de andere 12 procent.



Lees ook: Splitskopen, oftewel het apart aankopen van woning en bouwgrond: hoe interessant is het? En waarmee moet je zeker rekening houden.

Wat met de meeneembaarheid van registratiebelasting?

Wie van het verlaagde tarieven van 1 of 3 procent geniet, kan geen beroep meer doen op de zogenaamde meeneembaarheid van de registratiebelasting voor maximum 13.000 euro. Dit laatste houdt in dat je het bedrag aan registratiebelasting dat je bij de aankoop van een vorige woning betaalde, kunt recupereren bij de aankoop van een nieuw pand. Deze meeneembaarheid dooft trouwens volledig uit op 1 januari 2024.

Onterecht voordeeltarieven gekregen?

Geniet je onterecht van de voordeeltarieven, dan moet je de te weinig betaalde belasting bijbetalen. Dit bedrag zal worden verhoogd met 20 procent. De Vlaamse Belastingdienst zal je wel drie maanden voor het verstrijken van de deadline contacteren, om je eraan te herinneren dat je binnen die termijn aan de voorwaarden moet voldoen of dat je anders een bijbetaling mag verwachten.



Je kan voor je renovatie ook een renovatiekrediet afsluiten. Via de kader hieronder vind je een overzicht met de huidige tarieven van renovatieleningen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook via Spaargids.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.