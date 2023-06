Wonen in het buitenland: welk land heft de belasting op je Belgische groepsverzekering en pensioensparen?

Spaargids.beHeel wat landgenoten dromen ervan om na hun beroepsloopbaan naar het buitenland te verhuizen. Maar welke gevolgen heeft dat voor de uitbetaling van je groepsverzekering, je pensioensparen en je langetermijnsparen? En wordt de uitkering ervan nog in België belast of in je nieuwe woonstaat - of zelfs dubbel? Spaargids.be zoekt het uit.

Pensioensparen en langetermijnsparen

Doe je aan pensioensparen of langetermijnsparen, dan word je belast als je zestig bent. Die belasting bedraagt voor het pensioensparen 8 procent en voor het langetermijnsparen 10 procent, althans indien je met de opbouw van een extra pensioenkapitaal bent gestart voor je 55 was. Zo niet, volgt de belasting op de tiende verjaardag van je contract. Het gaat dus om een anticipatieve heffing, want ze gebeurt voordat je effectief met pensioen gaat.

Op de einddatum van het contract of bij overlijden na de inhouding van deze anticipatieve heffing, zal er geen eindbelasting meer verschuldigd zijn, ook niet voor iemand die dan al in het buitenland woont.

Groepsverzekering

Op groepsverzekeringen wordt de belasting via een bedrijfsvoorheffing bij de uitbetaling ingehouden. Ze kan verschillend zijn voor het deel van het kapitaal dat gevormd is met bijdragen van de werknemer en het gedeelte dat gevormd is met bijdragen van de werkgever. Het feit of je al dan niet blijft werken tot de pensioenleeftijd speelt daarin een rol.

Daarnaast moet de uitbetalende verzekeraar ook een bijdrage voor de sociale zekerheid van 3,55 procent en een eventuele solidariteitsbijdrage van 0 tot 2 procent in inhouden.



Wat bij een verhuis?

Als je echter naar het buitenland verhuist vooraleer de fiscus zijn deel opeist, kan het wat complexer worden. Wordt je extra pensioenkapitaal dan in België belast of zal je nieuwe thuisland de belasting innen?

Om te vermijden dat zowel het land waar je pensioeninstelling is gevestigd als je nieuwe woonstaat belastingen zouden heffen - en je dus tweemaal zou betalen - sloten veel landen dubbelbelastingverdragen. Daarin komen ze overeen wie de belastingen mag heffen. Is er geen dubbelbelastingverdrag, dan bestaat inderdaad de kans dat je tweemaal langs de kassa passeert óf geen belastingen moet betalen.

De inhouding van socialezekerheidsbijdragen wordt dan weer op Europees niveau geregeld. De algemene regel hier is dat de regels van de woonstaat van de begunstigde gelden. Maar let op: woon je in het buitenland, maar val je toch onder de Belgische ziekteverzekering, dan houdt België deze bijdragen in.



In de praktijk: regels en uitzonderingen

Zoals altijd zijn er regels en uitzonderingen. Daarom vroegen we aan verzekeraar AG hoe dit in de praktijk verloopt.

Tweede pensioenpijler

Voor aanvullende pensioenkapitalen van de zogenaamde tweede pijler, vooral groepsverzekeringen, hangt de beslissing van AG om bij de uitbetaling al dan niet bedrijfsvoorheffing in te houden af van het feit of er al dan niet een dubbelbelastingverdrag bestaat met het land van fiscale woonplaats, maar ook of het gaat om een uitkering bij leven of bij overlijden, een uitkering aan een loontrekkende of zelfstandige en een uitkering in rente of kapitaal. Afhankelijk van het geval wordt er dan al dan niet een attest van fiscale woonplaats gevraagd. In sommige gevallen zijn er nog andere attesten of bewijsstukken nodig.

De gevolgen voor de belasting in de woonstaat hangen af van de fiscale wetgeving in die woonstaat en kunnen dus heel verschillend zijn.

De bijdragen voor de sociale zekerheid worden doorgaans door AG ingehouden, maar hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Derde pensioenpijler

Voor aanvullende pensioenkapitalen van de zogenaamde derde pijler – waaronder pensioensparen en langetermijnsparen – houdt AG dan weer steeds de taks in. Volgens het Wetboek Diverse Rechten en Taksen gaat het immers om een indirecte taxatie, die niet afhangt van het domicilie van de begunstigde.

Wanneer de taks op het langetermijnsparen echter nog niet werd ingehouden – bijvoorbeeld omdat het pensioenkapitaal voor de leeftijd van zestig jaar werd opgevraagd – zal er wel personenbelasting verschuldigd zijn. Voor uitkeringen in ons land houdt AG in die gevallen dan ook een bedrijfsvoorheffing in. Gaat het om iemand die al in het buitenland woont, dan wordt gekeken naar een dubbelbelastingverdrag. De concrete fiscale gevolgen zijn bovendien afhankelijk van verschillende factoren: het product zelf, uitkering bij leven of bij overlijden, uitkering in rente of kapitaal, enzovoort.

