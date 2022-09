Winkelkar 12% duurder, maar internationale graanprijs is gedaald: lichtpuntje aan einde van de tunnel?

Shell verkoopt Califor­nisch oliebe­drijf voor 2 miljard dollar

Olie- en gasbedrijf Shell doet zijn meerderheidsbelang in een samenwerkingsverband met ExxonMobil in Californië van de hand. Voor de 51,8 procent die Shell in het bedrijf Aera had, ontvangt het ongeveer 2 miljard dollar van de Duitse vermogensbeheerder IKAV. Omgerekend is dat ook ongeveer 2 miljard euro. Ook ExxonMobil verkoopt zijn deel aan dat bedrijf.

