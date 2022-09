WIN twee van 10.000 Philips LED lampen en bespaar op je energiefactuur!

Elio Di Rupo optimis­tisch over Wallonië, dankzij "formidabe­le weerstand”

Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) heeft zich zaterdag in Namen naar aanleiding van de 'Fêtes de Wallonie', het feest van het Waalse gewest, optimistisch getoond over de toekomst van het gewest, ondanks sommige rampzalige economische indicatoren. Di Rupo wees op de veerkracht van Wallonië, dat met de financiële gevolgen kampt van natuurrampen, de oorlog in Europa en de economische crisis.

17 september