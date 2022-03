Win jij vrijdag de EuroMillions-jackpot van 54 miljoen euro? Wiskundeprof berekent je winstkansen

Koop jij huismerken om inflatie minder te voelen? Maar waarom zijn die 15 à 20 procent goedkoper dan bekende merken?

Elke supermarkt heeft tegenwoordig een zeer uitgebreid gamma van producten onder het eigen huismerk in de rekken liggen. Deze producten duiken doorgaans ver onder de prijs van bekende merken. Maar zijn al die huismerkalternatieven wel even goed als de A-merken? We vroegen het aan retailexpert Stefan Van Rompaey van RetailDetail én maakten een prijsvergelijking van 10 producten in 6 supermarkten.

