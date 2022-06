Wil je verzekeraar je schade niet (volledig) terugbetalen? Deze stappen kan je zetten

Waarom verzeker je je? Omdat je het comfortabele gevoel wil hebben altijd gedekt en beschermd te zijn als je iets overkomt. Sommige schadegevallen zijn echter zo complex of ingewikkeld dat de regeling wat langer in beslag neemt dan je vermoedde. In het slechtste geval weigert de verzekeraar je zelfs terug te betalen, of hij betaalt maar een deel van de schade. Gelukkig sta je er niet alleen voor om dergelijke problemen aan te pakken. Tenminste: als je een rechtsbijstandsverzekering hebt.



Waarom is deze verzekering zo belangrijk?

Zowel je autoverzekering als je brandverzekering huuraansprakelijkheid kun je aanvullen met een aanvullende rechtsbijstandsverzekering. Met de rechtsbijstandsverzekering motorrijtuigen bijvoorbeeld heb je recht op juridisch advies en deskundige rechtshulp als je een conflict krijgt over een schadegeval met je auto.

De verzekering zorgt ervoor dat je belangen worden verdedigd door een advocaat (die je zelf kunt kiezen) mocht dit nodig zijn. Zo kan je bijvoorbeeld juridische bijstand krijgen als er discussie is met de tegenpartij over de aansprakelijkheid bij een auto-ongeval. Ook als je het niet eens bent met het bedrag van de schade dat bepaald is door de expert van je eigen verzekeraar, kun je een beroep doen op de rechtsbijstandsverzekering. In dit geval vergoedt ze (een deel van) de kosten van de tegenexpertise.

Ook bij een brandverzekering kun je een dergelijke aanvullende rechtsbijstandsverzekering afsluiten, als je brandverzekeraar om een of andere reden je niet wil uitbetalen.

Wat als je voor de rechtbank moet verschijnen?

Advocaten streven vaak naar een minnelijke schikking om een bepaalde zaak te regelen.

Soms leidt een minnelijke schikking niet tot een oplossing, en wordt er een gerechtelijke procedure opgestart. Ook in dat geval regelt je rechtsbijstandsverzekeraar alle administratieve en juridische beslommeringen. Daarnaast vergoedt de verzekeraar ook alle procedurekosten en de erelonen van advocaten, en dat volgens de bepalingen in de algemene voorwaarden. Vaak gelden er maximumbedragen.

Zelfs als je verliest, betaalt de verzekering de gerechtskosten van de tegenpartij (de zogenaamde ‘rechtsplegingsvergoeding’), op basis van de algemene voorwaarden. Je begrijpt het: een rechtsbijstandsverzekering is eigenlijk een absolute noodzaak.

Nog geen oplossing? Dan is er de Ombudsman

Wist je dat er nog een andere manier is om misschien tot een oplossing te komen in het geval van een verzekeringsconflict? De Ombudsman van Verzekeringen is de persoon die geschillen onderzoekt tussen een consument en een verzekeringsonderneming of een tussenpersoon in verzekeringen. Hij of zij probeert een minnelijke oplossing voor het geschil uit de brand te slepen.

In 2020 dienden maar liefst 7.629 Belgen een klacht in bij de Ombudsman van Verzekeringen. Vier verzekeringstakken zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van de klachten: brand, leven, auto en ziekte.

