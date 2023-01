Wil je online extra korting scoren? Zo werkt de ‘truc’ met het winkelmandje

Koop jij regelmatig iets online? Dan zal je misschien al hebben opgemerkt dat je soms korting krijgt als je een product lang genoeg in je winkelmandje laat liggen. Maar bij welke winkels is dat het geval? En hoe pas je de truc zelf het beste toe? Onze journalist zocht het uit.

Voor wie niet vertrouwd is met het principe: bij iedere webshop kan je je producten in een digitaal winkelmandje plaatsen. Je kan vervolgens het mandje openklikken en je aankopen betalen. Maar bij sommige webshops gebeurt iets geks als je producten in je winkelmandje bewaart en niet betaalt. Na een tijdje krijg je plots korting. Hoe werkt dat?

Zo weten ze wat er in je winkelmandje ligt

Alles heeft te maken met de zogenaamde cookies. Dat zijn kleine bestandjes die je surfgedrag registreren en bijhouden. Als je een webshop bezoekt, zal de site automatisch vragen of je de cookies wil accepteren. Doe je dat? Dan kan de verkoper vanaf dat moment zien op wat je klikt, en dus ook wat er in je winkelmandje ligt. De webshop kan met die info vervolgens drie dingen doen: de gegevens met rust laten, je een herinnering sturen om te laten weten dat er nog producten in je mandje zitten, of... een korting geven.

Hoeveel korting?

Hoeveel de korting precies bedraagt, is moeilijk te zeggen. Dat hangt sterk af van winkel tot winkel. Wat we wel kunnen vertellen, is dat deze speciale manier van korting geven vooral voorkomt bij de grote, internationale spelers. Denk aan ketens zoals Amazon of Ali Baba. Deze megabedrijven hebben een enorm kapitaal, en kunnen het zich dus veroorloven om producten met verlies te verkopen. Voor Belgische webshops is dat al een stuk moeilijker. Ze kiezen er daarom eerder voor om kortingen te geven via een nieuwsbrief of via een gepersonaliseerde klantenkaart.

Wat moet je doen om de korting te krijgen?

Als je graag wilt genieten van een korting op je winkelmandje, leg je je producten dus het beste in het winkelmandje van grote internationale speler. Zorg ervoor dat je cookies aanstaan, en dat je ingelogd bent op de site. Zo weet de verkoper in wat je geïnteresseerd bent, en is de kans het grootst dat je op een korting zal rekenen. Maar nogmaals: de webshop neemt daarvoor wel een stukje van je privacy af. De verkoper zal immers je klikgedrag kunnen volgen. Stel jezelf dus ook de vraag of je dat er wel voor over hebt.

