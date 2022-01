Wil je beleggen maar heb je weinig kennis van de aandelenmarkt? Dit zijn de opties

Spaargids.beHet rendement van de klassieke spaarboekjes blijft pover. Wie zijn centen sneller wil laten aandikken, waagt zich mogelijk in de beleggingswereld. Beleggers met een gebrek aan tijd, zin of kennis om de aandelenmarkten zelf door te lichten, kunnen kiezen tussen actief beheerde beleggingsfondsen en passief beheerde trackers. Maar wat is het verschil tussen beide en welke optie is aangewezen? Spaargids.be schept klaarheid.

Ondanks de lage spaarrente blijft de Belg zijn spaarboekje trouw. Jaar na jaar verhoogt het totale bedrag dat we op onze spaarrekening parkeren. Al stijgen de investeringen in beleggingsfondsen zelfs nog sneller. Zowel actief beheerde beleggingsfondsen als passief beheerde trackers oogsten veel bijval.

Wat is een actief beheerd beleggingsfonds?

Beleggingsfondsen bieden de mogelijkheid om op een eenvoudige manier te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van aandelen, obligaties of andere beleggingsinstrumenten. Je kiest dus niet voor één specifiek bedrijf, maar voor een mandje van beleggingsproducten uit verschillende sectoren, landen en marktsegmenten. Door die spreiding ben je minder afhankelijk van de prestaties van één bedrijf. Bij een actief beheerd beleggingsfonds probeert de fondsenbeheerder een bepaalde index of benchmark te kloppen. Hij wil met zijn fonds met Europese aandelen bijvoorbeeld beter presteren dan de Europese aandelenindex Euro Stoxx 50.

Wat is een tracker?

De grote overeenkomst tussen een tracker of ETF (Exchange Traded Fund) en een actief beheerd beleggingsfonds is de spreiding. Met een tracker beleg je je centen dus eveneens in verschillende bedrijven, sectoren en/of beleggingsproducten. Trackers zijn passief beheerd. Zij volgen een bepaalde index zo getrouw mogelijk. Wanneer de waarde van een bepaalde index met tien procent stijgt, dan zal het rendement van de tracker zich in die buurt situeren. Trackers noteren in tegenstelling tot de meeste beleggingsfondsen op de beurs.

Welke formule presteert het best?

Onderzoeksbureau Morningstar publiceert tweemaal per jaar de Active/Passive Barometer, gebaseerd op bijna 21.000 actieve en passieve fondsen. Daaruit blijkt dat over een periode van tien jaar slechts 25% van de actief beheerde beleggingsfondsen betere resultaten voorlegden dan passief beheerde trackers. Actief beheer vormt dus allerminst een garantie op een hoger rendement.

Wat met de kosten?

Voor een actief beheerd fonds bedragen de instapkosten al snel 2 tot 3%. Voor de aankoop van een tracker leg je geen instapkosten neer, maar betaal je wel transactiekosten. Die vergoeding verschilt naargelang de instelling, maar ligt doorgaans lager dan de instapkosten bij een actief beheerd beleggingsfonds. Een passief beheerde tracker vergt een minder intensieve opvolging, terwijl bij een actief beheerd beleggingsfonds de fondsenbeheerder alles in het werk stelt om zijn benchmark te verslaan. Dat uit zich in lagere lopende kosten voor een tracker: ze blijven beperkt tot ongeveer 0,3 tot 0,4%, tegenover 1 tot 2% voor beleggingsfondsen.

Wat met de beurstaks?

Voor trackers gelden er drie tarieven: 0,12%, 0,35% en 1,32%. Die moet je zowel bij de aankoop als verkoop ophoesten. Welk percentage je exact betaalt, hangt onder meer af van het land waarin de tracker geregistreerd is en of de tracker dividend uitkeert (distributiefonds), dan wel herbelegt (kapitalisatiefonds). Wie intekent op beleggingsfondsen betaalt geen beurstaks. Enkel bij de uitstap uit een kapitalisatiefonds ben je eenmalig 1,32 procent beurstaks verschuldigd, met een maximum van 4000 euro per transactie. Voor niet-kapitalisatiefondsen, de zogenaamde distributiefondsen, ben je vrijgesteld van beurstaks. Zowel bij klassieke, niet-beursgenoteerde fondsen als trackers betaal je bij de distributievariant wel 30% roerende voorheffing op de uitgekeerde dividenden (zonder plafond).

Wat kies je het best?

Door de combinatie van de lagere kosten en het feit dat de beleggingsfondsen de prestaties van trackers vaak niet overstijgen, lijkt een tracker de aangewezen keuze. Toch kan de fondsenbeheerder met een meer strategische aanpak eveneens het verschil maken. In tijden van dalende beurskoersen, zoals dat nu het geval is, slaagt hij er mogelijk net in om de impact te beperken door minder trouw te blijven aan de indexprestaties.

