Wikipower biedt groepsaankoop stroom en gas op basis van 32.000 inschrijvingen

Mijnenergie Stroom opwekken via een eigen windmolen? Dit zijn de regels hierrond en de mogelijke opbrengst

Wie zijn eigen energie wil opwekken, kijkt bijna altijd uitsluitend in de richting van een zonnepaneleninstallatie. Windmolens in de tuin of op het dak komen zelden bij ons op. Terecht? Of vormen ze desalniettemin een interessante optie voor gezinnen die in hun eigen stroom willen voorzien? Mijnenergie.be gaat het na.